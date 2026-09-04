- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 1044
- Час на прочитання
- 1 хв
Костюк розбила росіянку та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026
У третьому раунді мейджора Марта вибила Катерину Александрову з країни-терористки.
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.
У третьому колі мейджора 24-річна уродженка Києва здобула розгромну перемогу над "нейтральною" росіянкою Катериною Александровою (WTA №19) — 6:3, 6:2.
Це була третя очна зустріч між тенісистками – Александрова виграла дві попередні матчі, які відбулися у 2021 і 2022 роках.
Костюк удруге поспіль вийшла до 1/8 фіналу на US Open, повторивши свій найкращий результат на цьому турнірі Grand Slam.
За путівку до чвертьфіналу Марта позмагається з переможницею поєдинку між американкою Енн Лі (WTA №28) та чешкою Ліндою Носковою (WTA №6), яка є чемпіонкою Вімблдону-2026.
Зазначимо, що саме Носковій поступилася Костюк у півфіналі Вімблдону-2026.
Костюк — перша українка, яка подолала третє коло US Open-2026. Пізніше свої матчі цієї стадії зіграють Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.
Раніше повідомлялося, що Стародубцева надвольовою перемогою вийшла до третього кола US Open-2026.