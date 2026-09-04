Костюк розбила росіянку та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) вийшла до 1/8 фіналу US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У третьому колі мейджора 24-річна уродженка Києва здобула розгромну перемогу над "нейтральною" росіянкою Катериною Александровою (WTA №19) — 6:3, 6:2.

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Це була третя очна зустріч між тенісистками – Александрова виграла дві попередні матчі, які відбулися у 2021 і 2022 роках.

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Костюк удруге поспіль вийшла до 1/8 фіналу на US Open, повторивши свій найкращий результат на цьому турнірі Grand Slam.

За путівку до чвертьфіналу Марта позмагається з переможницею поєдинку між американкою Енн Лі (WTA №28) та чешкою Ліндою Носковою (WTA №6), яка є чемпіонкою Вімблдону-2026.

Зазначимо, що саме Носковій поступилася Костюк у півфіналі Вімблдону-2026.

Костюк — перша українка, яка подолала третє коло US Open-2026. Пізніше свої матчі цієї стадії зіграють Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

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Раніше повідомлялося, що Стародубцева надвольовою перемогою вийшла до третього кола US Open-2026.

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