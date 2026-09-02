Костюк розібралася з екстретьою ракеткою світу та вийшла до 1/16 фіналу US Open-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) вийшла до третього кола основної сітки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У другому раунді мейджора 24-річна уродженка Києва перемогла колишню третю ракетку світу та чемпіонку US Open-2017 американку Слоан Стівенс (WTA №209) — 6:1, 7:5.

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Зазначимо, що в першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу Марта обіграла австралійку Сторм Гантер (WTA №169) — 6:4, 6:1.

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В 1/16 фіналу US Open-2026 суперницею Костюк стане переможниця поєдинку між австралійкою Кімберлі Біррелл та "нейтральною" росіянкою Катериною Александровою.

Костюк — перша українка, яка подолала друге коло US Open-2026. Пізніше свої матчі цієї стадії зіграють Еліна Світоліна, Олександра Олійникова і Юлія Стародубцева.

Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.

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