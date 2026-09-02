ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Костюк розібралася з екстретьою ракеткою світу та вийшла до 1/16 фіналу US Open-2026

Марта за два сети обіграла американку Слоан Стівенс.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) вийшла до третього кола основної сітки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У другому раунді мейджора 24-річна уродженка Києва перемогла колишню третю ракетку світу та чемпіонку US Open-2017 американку Слоан Стівенс (WTA №209) — 6:1, 7:5.

Зазначимо, що в першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу Марта обіграла австралійку Сторм Гантер (WTA №169) — 6:4, 6:1.

В 1/16 фіналу US Open-2026 суперницею Костюк стане переможниця поєдинку між австралійкою Кімберлі Біррелл та "нейтральною" росіянкою Катериною Александровою.

Костюк — перша українка, яка подолала друге коло US Open-2026. Пізніше свої матчі цієї стадії зіграють Еліна Світоліна, Олександра Олійникова і Юлія Стародубцева.

Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie