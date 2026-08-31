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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Костюк впевненою перемогою стартувала на US Open-2026

Марта за два сети розібралася з австралійкою Сторм Гантер.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №11) упевнено вийшла до другого кола основної сітки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

На старті американського мейджора 24-річна уродженка Києва обіграла австралійку Сторм Гантер (WTA №169) — 6:4, 6:1.

Матч тривав 1 годину і 8 хвилин. Українка подала 8 разів навиліт, зробила 2 подвійні помилки, використала 4 з 8 брейкпойнтів та відіграла 2 з 3 брейкпойнтів суперниці. Також вона записала на свій рахунок 22 віннери та припустилася 12 невимушених помилок.

Це була друга очна зустріч тенісисток. 2020 року перемогу також здобула Костюк

У другому колі US Open-2026 Костюк побореться з переможницею поєдинку Слоан Стівенс (США, WTA №208) — Клара Таусон (Данія, WTA №42).

Ще одна українка, Даяна Ястремська (WTA №112), вибула в першому раунді US Open-2026, зазнавши поразки від італійки Лукреції Стефаніні (WTA №119) — 3:6, 6:4, 1:6.

Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.

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