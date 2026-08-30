Забили шість "сухих" м'ячів: збірна України з сокки здобула другу перемогу на ЧС-2026

Збірна України з сокки / facebook.com/InternationalSoccaFed

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Збірна України з сокки розгромила команду Пакистану в матчі 2-го туру чемпіонату світу-2026, який триває у німецькому Ессені. Гра завершилася з рахунком 6:0.

Рахунок у поєдинку відкрив Владислав Щербань. Наприкінці першої половини зустрічі українці отримали право на буліт, який не зміг реалізувати Сергій Гібало.

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На старті другої половини матчу Костянтин Метленко подвоїв перевагу збірної України. Згодом Щербань оформив дубль.

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Ще по одному голу до свого активу записали Микита Комісар, Віталій Гошкодеря та Максим Літвінов.

Огляд матчу

Додамо, що в першому турі збірна України перемогла команду Лівану з рахунком 2:0.

Наша збірна завершить груповий етап поєдинком із Грузією, який відбудеться 1 вересня о 22:00 за київським часом.

На груповому етапі ЧС-2026 беруть участь 48 збірних, розподілених на 12 груп. До плейоф вийдуть 24 команди, а вісім найкращих переможців груп автоматично отримають путівки до 1/8 фіналу.

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Зазначимо, що збірна України з сокки є віцечемпіоном світу 2023 року.

Нагадаємо, що Socca — різновид футболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.

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