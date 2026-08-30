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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Хет-трик Мессі допоміг "Інтеру Маямі" розтрощити клуб українця в матчі МЛС

Лео став лідером бомбардирських перегонів МЛС цього сезону.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі, який нещодавно повернувся на поле після смерті батька, оформив хет-трик у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти "Монреаля".

39-річний аргентинець забив три голи у другому таймі та допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 7:1.

Також на його рахунку — одна результативна передача, яку він віддав на 80-й хвилині на Луїса Суареса.

Зазначимо, що у стартовому складі "Монреаля" вийшов український вінгер Геннадій Синчук, якого замінили на 59-й хвилині поєдинку.

Огляд матчу

Для "Інтера Маямі" це був перший матч під керівництвом нового головного тренера — аргентинця Крістіана Гонсалеса. Команда перервала п'ятиматчеву безвиграшну серію у всіх турнірах, що спричинила відставку попереднього керманича Гільєрмо Ойоса.

На рахунку Мессі 17 голів і 9 результативних передач у 19 матчах регулярного чемпіонату МЛС цього сезону. Аргентинець очолив бомбардирські перегони турніру, а також вийшов на перше місце в рейтингу футболістів за показником "гол+пас".

"Інтер Маямі" продовжує посідати другу позицію в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. Наступний матч клуб Мессі проведе 6 вересня проти "Атланти".

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України на останніх секундах забив переможний гол у матчі МЛС.

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