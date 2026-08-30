Хет-трик Месси помог "Интеру Майами" разбить клуб украинца в матче МЛС

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси, который недавно вернулс на поле после смерти отца, оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата МЛС против "Монреаля".

39-летний аргентинец забил три гола во втором тайме и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 7:1.

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Также на его счету одна результативная передача, которую он отдал на 80-й минуте на Луиса Суареса.

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Отметим, что в стартовом составе "Монреаля" вышел украинский вингер Геннадий Синчук, которого заменили на 59-й минуте поединка.

Обзор матча

Для "Интера Майами" это был первый матч под руководством нового главного тренера — аргентинца Кристиана Гонсалеса. Команда прервала пятиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, что повлекло за собой отставку предыдущего наставника Гильермо Ойоса.

На счету Месси 17 голов и 9 результативных передач в 19 матчах регулярного чемпионата МЛС в этом сезоне. Аргентинец возглавил бомбардирскую гонку турнира, а также вышел на первое место в рейтинге футболистов по показателю "гол+пас".

"Интер Майами" продолжает занимать вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Следующий матч клуб Месси проведет 6 сентября против "Атланты".

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Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины на последних секундах забил победный гол в матче МЛС.

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