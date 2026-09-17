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Месси забил сотый гол за "Интер Майами" и завоевал новый трофей
Забитый мяч и ассист аргентинца позволили американскому клубу обыграть мексиканский "Крус Асуль" в матче за Кубок Кампеонес.
Легендарный форвард Лионель Месси, который в конце августа объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, помог "Интеру Майами" завоевать Кубок Кампеонес-2026 — трофей, ежегодно разыгрываемый между чемпионами МЛС и мексиканской Лиги MX.
Матч состоялся в Майами. Американский клуб одержал победу со счетом 2:0.
Счет в матче на 24-й минуте открыл именно Месси, ударом головой замкнув навес другого выдающегося нападающего — уругвайца Луиса Суареса.
Для 39-летнего Месси этот гол стал сотым за "Интер Майами" в 115 матчах во всех турнирах. Также на его счету 55 ассистов.
На 81-й минуте аргентинец добавил к забитому мячу еще и результативную передачу. Его подачу с углового головой замкнул бразилец Казэмиро — пятикратный победитель Лиги чемпионов перешел в "Интер Майами" этим летом.
Видеообзор матча
Для "Интера Майами" этот трофей стал первым в истории Кубка Кампеонес.
Кубок Кампеонес стал для Месси пятым трофеем в составе американского клуба и 49-м в карьере.
Следующий матч "Интер Майами" проведет 21 сентября против "Сан-Диего" в МЛС.
Ранее сообщалось, что Месси вызвали в сборную Аргентины на прощальный матч.