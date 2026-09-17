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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Войну можно остановить мгновенно»: Зеленский назвал страну, которая может это сделать

Владимир Зеленский считает, что при наличии желания со стороны влиятельных мировых лидеров, в частности Китая, войну можно было бы прекратить очень быстро.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Китая есть политические возможности повлиять на прекращение российско-украинской войны, однако пока не демонстрирует соответствующей политической воли.

Об этом глава государства сказал в интервью японскому телеканалу NHK.

«Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне, политически. Даже если не об оружии, это о политической воле», — отметил Зеленский.

По его словам, при наличии желания со стороны влиятельных мировых лидеров, в частности, Китая, войну можно было бы прекратить очень быстро.

«Эту войну можно остановить мгновенно при желании сильных лидеров, включая Китай», — подчеркнул президент.

Отношения РФ и Китая — что известно

Россия и Китай в последние годы углубляют стратегическое партнерство. Пекин и Москва поддерживают регулярные контакты на самом высоком уровне, расширяют сотрудничество в экономике, энергетике и других сферах.

Китай официально заявляет о нейтральной позиции по войне РФ против Украины и призывает к политическому урегулированию. Пекин не присоединился к международным санкциям против России. Впрочем, по данным украинской разведки, западные санкции уже привели к проблемам с получением реактивных двигателей для дронов, импортируемых из Китая.

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