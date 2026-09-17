«Війну можна зупинити миттєво»: Зеленський назвав країну, яка може це зробити

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має політичні можливості вплинути на припинення російсько-української війни, однак наразі не демонструє відповідної політичної волі.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

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«Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні, політично. Навіть якщо не про зброю, це про політичну волю», — зазначив Зеленський.

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За його словами, за наявності бажання з боку впливових світових лідерів, зокрема Китаю, війну можна було б припинити дуже швидко.

«Цю війну можна зупинити миттєво за бажання сильних лідерів, включаючи Китай», — наголосив президент.

Відносини РФ та Китаю — що відомо

Росія та Китай останніми роками поглиблюють стратегічне партнерство. Пекін і Москва підтримують регулярні контакти на найвищому рівні, розширюють співпрацю в економіці, енергетиці та інших сферах.

Китай офіційно заявляє про нейтральну позицію щодо війни РФ проти України та закликає до політичного врегулювання. Пекін не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії. Втім, за даними української розвідки, західні санкції вже призвели до проблем з отриманням реактивних двигунів для дронів, які імпортуються з Китаю.

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