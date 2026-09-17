Що робити, якщо кажан залетів до квартири: важливі правила від фахівців

Кажани у квартирі: що робити

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Кажан, який несподівано опинився у квартирі чи будинку, може налякати господарів. Проте намагатися зловити тварину під час польоту, викинути її з вікна або торкатися голими руками не варто. Особливо обережно потрібно діяти восени та взимку, адже за холодної погоди випускати рукокрилих на вулицю не можна.

У КМДА опублікували рекомендації фахівців Українського центру реабілітації рукокрилих, як безпечно допомогти кажану, який опинився у приміщенні.

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Чому кажанів важливо не травмувати

Кажани є важливою частиною міської екосистеми, адже живляться комахами, зокрема комарами та шкідниками. Водночас у містах рукокрилі нерідко влаштовують сховища в будівлях, тому під час ремонту та утеплення будинків можуть втрачати місця для перебування. Небезпеку для них становить і видалення старих та аварійних дерев.

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Кажани потребують особливого ставлення й охорони. Як зазначають у КМДА, усі види кажанів в Україні є червонокнижними та рідкісними, тому тварину, яка випадково залетіла до квартири, не можна травмувати або знищувати.ою.

Що робити, якщо кажан опинився у квартирі

Насамперед потрібно одягнути цупкі рукавички. Налякана тварина може захищатися та вкусити людину. Якщо це сталося, місце укусу необхідно одразу ретельно промити водою з милом і того ж дня звернутися до травмпункту або сімейного лікаря.

Ловити кажана під час польоту не можна. Потрібно зачекати, поки він сам сяде на стіну, підлогу або іншу поверхню.

Не слід також поспішати робити висновок, що нерухома й холодна тварина загинула. Кажан може перебувати у стані заціпеніння. Такий стан можливий удень і особливо характерний для зимового періоду.

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Коли і як помістити кажана в коробку

Якщо кажана не можна одразу випустити надвір — наприклад, він травмований, на вулиці холодно або тварину потрібно передати фахівцям, — її необхідно тимчасово помістити в безпечне місце. Для цього підійде звичайна картонна коробка, наприклад з-під взуття.

Спочатку потрібно дочекатися, поки кажан перестане літати й сяде на поверхню. Одягнувши цупкі рукавички, тварину накривають коробкою, потім обережно просувають під неї шматок щільного картону та перевертають.

У коробці мають бути невеликі отвори для повітря діаметром до 1 см. Її потрібно щільно закрити, а за потреби зафіксувати кришку скотчем, оскільки кажани здатні вибиратися навіть через невеликі щілини.

Після цього варто зв’язатися з фахівцями Українського центру реабілітації рукокрилих, якщо стан тварини або погода не дозволяють безпечно випустити її на волю.

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Знайдена у приміщенні тварина може бути зневоднена. Фахівці радять запропонувати їй воду зі шприца без голки або чайної ложки.

Після цього подальші дії залежать від стану кажана та погоди надворі.

Коли кажана можна випустити

Здорового кажана можна випускати ввечері й лише за теплої погоди. При цьому тварину не потрібно підкидати в повітря, викидати з вікна чи балкона.

Її радять посадити на стовбур дерева, звідки кажан зможе самостійно злетіти.

Якщо надворі мороз, випускати тварину не можна. За таких умов кажан може замерзнути й загинути.

Коли потрібно звертатися до фахівців

Допомога спеціалістів необхідна, якщо кажан травмований або якщо погодні умови не дозволяють безпечно випустити його на волю. Звернутися до фахівців варто й тоді, коли у приміщенні виявили не одну тварину, а цілу групу кажанів.

У такій ситуації КМДА рекомендує зв’язатися з фахівцями Українського центру реабілітації рукокрилих. Контакти волонтерів розміщені на сайті Bats Ukraine. У Києві працюють волонтери центру, які можуть допомогти безпечно забрати рукокрилих, зокрема на зимівлю.

Отже, головне правило при зустрічі з кажаном — не діяти силою. Не потрібно ловити його в польоті, брати голими руками або намагатися якнайшвидше викинути надвір. Особливо це важливо в холодну пору року, коли звичайне «випустити тварину» може становити для неї небезпеку.

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