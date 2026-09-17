Дантес потрапив у ДТП на своєму коштовному авто і показав наслідки аварії на фото

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Реклама

Український співак Володимир Дантес потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та показав шанувальникам автомобілі після зіткнення.

Кадрами з місця події артист поділився в Instagram. На них можна побачити його BMW та Chevrolet Aveo, які після зіткнення зупинилися поруч. На автомобілі іншого учасника аварії видно вм’ятину на бампері біля номерного знака. Водночас на BMW Дантеса помітних зовнішніх пошкоджень на опублікованих фото не видно.

Реклама

Що саме стало причиною зіткнення та хто порушив правила дорожнього руху, співак не уточнив. Не розкривав він і подробиць щодо іншого водія.

Реклама

Згодом Дантес вийшов на зв’язок уже з салону своєї машини. Він наголосив, що після ДТП усі залишилися живими та неушкодженими, а пошкодження стосуються лише автомобілів.

ДТП Володимира Дантеса / © instagram.com/volodymyrdantes

Крім того, Дантес скористався ситуацією, щоб нагадати іншим водіям про важливість страхування автомобілів. Він також наголосив, що найважливіше після ДТП — відсутність постраждалих. І додав, що вже квапиться на роботу.

«Я хочу сказати, що все супер, все добре, це достатньо легке ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, ви будете спокійними, врівноваженими і навіть будете заспокоювати того, хто винен у цьому ДТП. І добре, що всі не пошкоджені, всі живі, тільки машини пошкоджені», — сказав артист.

Володимир Дантес після ДТП / © instagram.com/volodymyrdantes

Окремо співак із гумором відреагував на стан власної автівки після ДТП та подякував за її надійність: «І, до речі, не моя (пошкоджена — прим. ред.)! „Беха“ — топ! Дякую за таку хорошу машину».

Реклама

Відомо, що BMW Дантес придбав 2025 року. Згідно з даними реєстру, автомобіль купили в автосалоні. За даними з відкритих джерел, вартість такої моделі стартує від 3,5 млн грн.

Новини партнерів