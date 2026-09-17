Зеленський назвав четвірку улюблених голлівудських акторів: які фільми він переглядає у вільний час

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої кіновподобання та зізнався, що зараз під час повномасштабної війни лиш інколи знаходить час для перегляду фільмів.

В інтерв’ю CBS News глава держави повідомив, що нині переважно обирає стару американську класику та дивиться стрічки мовою оригіналу. Причому перевагу віддає фільмам, сюжет яких уже добре знає, аби таким чином удосконалювати свою англійську.

Реклама

«Зараз у мене не так багато часу. Тому тепер я можу дивитися ті фільми, сюжети яких уже знаю. Так простіше розуміти деякі слова — навіть якщо ти не знаєш якогось слова, ти однаково знаєш історію», — пояснив президент.

Реклама

Серед акторів, чиї роботи Зеленський переглядає найчастіше, він назвав Роберта Де Ніро. Президент зізнався, що особливо любить фільми за участю голлівудської зірки. Також Зеленський згадав Аль Пачіно та культову кримінальну драму «Хрещений батько». Окремо він зазначив Робіна Вільямса та його фільми.

Роберт Де Ніро / © Associated Press

«Я дивлюся деякі серйозні фільми, знаєте, наприклад, стару класику, яку вже знаю. Усе за участю Роберта Де Ніро. Я обожнюю Роберта Де Ніро», — розповів Зеленський.

Під час розмови Зеленський також показав журналісту статуетку «Оскар», яку йому подарував американський актор Шон Пенн. Вона зберігається в Офісі президента, а сам Зеленський планує повернути нагороду власнику щойно настане перемога України у війні.

Йдеться про особисту статуетку Пенна, яку актор отримав за роль у фільмі «Таємнича річка». У листопаді 2022 року він передав її Зеленському як символ підтримки України.

Реклама

Володимир Зеленський і Шон Пенн / © Офіс президента України

«Я обожнюю Шона Пенна. Він дав мені цього "Оскара". Це його нагорода за роль у фільмі "Таємнича річка". Чудовий фільм. Такі фільми я дуже люблю. Він дав мені "Оскар" і я сказав йому: "Ні, я не можу прийняти такий подарунок!". Тоді він відповів мені: "Віддаси мені його тоді, коли переможете у війні". Тож ми повернемо йому це», — розповів український лідер.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала фото відомих українських акторів в молодості і зараз — як змінилися Боклан, Сумські, Роговцева та інші зірки України.

Новини партнерів

Новини партнерів