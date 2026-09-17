Зеленский назвал четверку любимых голливудских актеров: какие фильмы он пересматривает в свободное время

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих кинопристрастиях и признался, что сейчас во время полномасштабной войны лишь иногда находит время для просмотра фильмов.

В интервью CBS News глава государства сообщил, что в настоящее время преимущественно выбирает старую американскую классику и смотрит ленты на языке оригинала. Причем предпочтение отдает фильмам, сюжет которых уже хорошо знает, чтобы таким образом совершенствовать свой английский.

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«Сейчас у меня не так уж много времени. Поэтому теперь я могу смотреть фильмы, сюжеты которых уже знаю. Так проще понимать некоторые слова — даже если ты не знаешь какого-либо слова, ты все равно знаешь историю», — объяснил президент.

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Среди актеров, чьи работы Зеленский просматривает чаще всего, он назвал Роберта Де Ниро. Президент признался, что особенно любит фильмы с участием голливудской звезды. Также Зеленский упомянул Аль Пачино и культовую криминальную драму «Крестный отец». Отдельно он отметил Робина Уильямса и его фильмы.

Роберт Де Ниро / © Associated Press

«Я смотрю некоторые серьезные фильмы, знаете, например, старую классику, которую уже знаю. Все с участием Роберта Де Ниро. Я обожаю Роберта Де Ниро», — рассказал Зеленский.

Во время разговора Зеленский также показал журналисту статуэтку «Оскар», которую ему подарил американский актер Шон Пенн. Она хранится в Офисе президента, а сам Зеленский планирует вернуть награду владельцу, как только наступит победа Украины в войне.

Речь идет о личной статуэтке Пенна, которую актер получил за роль в фильме «Таинственная река». В ноябре 2022-го он передал ее Зеленскому как символ поддержки Украины.

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Владимир Зеленский и Шон Пенн / © Офис президента Украины

«Я обожаю Шона Пенна. Он дал мне этот "Оскара". Это его награда за роль в фильме "Таинственная река". Великолепный фильм. Такие фильмы очень люблю. Он дал мне "Оскар" и я сказал ему: "Нет, я не могу принять такой подарок!". Тогда он ответил мне: "Отдашь мне его тогда, когда вы победите в войне". Так что мы вернем ему это», — рассказал украинский лидер.

Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua показывала фото известных украинских актеров в молодости и сейчас — как изменились Боклан, Сумские, Роговцева и другие звезды Украины.

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