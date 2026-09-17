Зеленский назначил временного главу Офиса Генерального прокурора: что о нем известно

Генеральную прокуратуру временно возглавит Антон Ковальский

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного главу Офиса Генерального прокурора. Им стал Антон Ковальский.

Об этом идет речь в указе президента Украины от 17 сентября.

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Зеленский назначил временного главу Офиса Генерального прокурора

Соответствующий кадровый указ №946/2026 был опубликован на официальном веб-портале главы государства в четверг, 17 сентября.

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«В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины „О правовом режиме военного положения“ постановляю: Возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора», — говорится в документе».

Кто такой Антон Ковальский и что о нем известно

Антон Ковальский с 1 июля 2025 года до сегодняшнего дня был главой Хмельницкой областной прокуратуры.

Он родился 12 мая 1984 года в Виннице. Высшее образование получил в 2011 году, окончив Национальную академию прокуратуры Украины по специальности «Правоведение». В тот же год он начал карьеру с должности старшего следователя.

Ковальский работал старшим прокурором Винницы и областного аппарата, контролировал соблюдение законов фискалами, руководил управлением надзора в уголовном производстве и в конце концов дорос до заместителя прокурора Винницкой области.

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На руководящем уровне чиновник закрепился осенью 2020 года, когда занял кресло заместителя главы Винницкой областной прокуратуры, где проработал до октября 2021-го. Уже через месяц Ковальский возглавил Черновицкую областную прокуратуру, а с 1 июля 2025 года получил назначение на аналогичную руководящую должность в Хмельницком.

Что еще известно о новом временном главе Генпрокуратуры

По данным Центра противодействия коррупции, назначение Ковальского на должность главы Хмельницкой областной прокуратуры тоже состоялось без конкурса. Там утверждают, что анализ деклараций и биографических данных Ковальского и его окружения выявил ряд сомнительных фактов.

В частности в Центре противодействия коррупции пишут, что значительная часть активов семьи должностного лица оформлена на близких родственников: 11 лет прокурор пользовался автомобилем, зарегистрированным на брата. С 2018 года семья проживает в квартире в Виннице площадью 79 квадратных метров, которая принадлежит матери Ковальского.

Жилье было передано в пользование семье сразу после покупки. При этом официальные доходы матери, работавшей в психоневрологической больнице, составляли 51 тыс. грн в 2019 году, 72 тыс. грн в 2020 году и 122,5 тыс. грн в 2021 году без задекларированных сбережений.

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Жена чиновника Оксана, уроженка РФ, с 2019 года владеет автомобилем Nissan Qashqai, стоимость которого отличается в финансовых отчетах разных лет. Также в 2023 году она зарегистрировала ФЛП в сфере торговли спортивным питанием и за первый неполный год задекларировала 5,2 млн грн дохода.

Также у специалистов Центра были вопросы насчет окружения Ковальского, ведь его заместитель Максим Кутерга в 2019 году был уволен из-за непрохождения аттестации, но в следующем году восстановился и получил более 300 тыс. грн компенсации. Далее работал адвокатом в структуре с возможными связями с Олегом Татаровым. Его семья также имеет имущество, которое не совпадает с декларациями.

Отец жены Кутерги получил подозрение от НАБУ, затем уехал в РФ и был заочно осужден за коллаборационизм к 8 годам лишения свободы.

Еще один бывший подчиненный Ковальского, Антон Вендель, снимал контент для платформы OnlyFans, в частности, в рабочем кабинете, и рассылал видео сотрудницам суда, за что и был уволен.

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