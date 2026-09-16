Руслан Кравченко

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Бывший генпрокурор Руслан Кравченко, которого 15 сентября уволил президент, отказался от госохраны сразу после того, как директору НАБУ Семену Кривоносу объявили подозрение.

Об этом сообщает «Украинская правда».

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Кравченко уехал из Украины: что известно

По данным издания, ответные действия бывшего главы Офиса генпрокурора совпали по времени с выездом за пределы Украины.

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«Заявление генпрокурора о временном отказе от личной государственной охраны датировано в час ночи 14 сентября — примерно через 2 часа после внесения в ЕРДР сведений о подозрении директору НАБУ», — отмечается в статье.

Как указывает автор материала, такой шаг может свидетельствовать о том, что должностное лицо не планировало возвращаться обычной служебной командировкой. Поскольку наличие работников Управления государственной охраны значительно упростило бы определение его точного местопребывания.

По данным «Украинской правды», Кравченко выехал из Украины через пункт «Шегини» в 2:30 ночи 14 сентября. Это произошло через три часа после вынесения подозрения главе НАБУ и только через полтора часа после того, как он письменно отказался от охраны.

В издании отметили, что такая последовательность действий указывает на то, что должностное лицо писало заявление и принимало решение уже дорогой к границе. Жена Кравченко покинула страну раньше — 12 сентября. Она уехала через Молдову, откуда отправилась в Румынию.

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«Важно также отметить: информация о том, что Кравченко планирует выехать за границу, циркулировала в высших кабинетах власти еще за несколько дней до его выезда», — подчеркнули журналисты в УП.

Генпрокурора Кравченко уволили с должности — последние новости

Напомним, Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.

Впоследствии Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

После этого Верховная Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора по представлению Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 317 депутатов.

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Следует напомнить, что это решение стало пиком громкого конфликта между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП, обострившимся на фоне дела «Карфаген».

Сам Кравченко категорически отвергает любую причастность к «крышеванию» колцентров, вымогательству взяток или незаконному обогащению.

Ситуация накалилась 14 сентября после видеообращения, в котором Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ и САП назвали действия генпрокурора «системной атакой». В заявлении подчеркивают, что в настоящее время Кривонос официально никто подозрения не вручал.

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