Запирал в клетке и заставлял работать: директора интерната будут судить за эксплуатацию людей

В Тернопольской области будут судить руководителя интерната / © Национальная полиция Украины

Реклама

Дело о принудительном труде и издевательствах над подопечными психоневрологического дома-интерната в Тернопольской области передали в суд. Его руководителя обвиняют в том, что он превратил беззащитных людей в бесплатную рабочую силу, а за малейшее непослушание наказывал заключением в самодельной деревянной клетке.

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Тернопольской области.

Реклама

Директора дома-интерната могут посадить в тюрьму на 12 лет: что он сделал

Масштабную схему трудовой эксплуатации правоохранители разоблачили еще в июле этого года. Все подробности преступления задокументировали оперативники.

Реклама

Как выяснилось в ходе досудебного расследования, потерпевшие из-за своего состояния здоровья и полной зависимости от работников интерната просто не имели возможности сопротивляться, отказаться от изнурительного труда или защитить свои права.

Директор систематически привлекал их к земляным, хозяйственным и другим тяжелым работам, а также заставлял попрошайничать. Во время выполнения платных заказов от посторонних руководитель заведения брал деньги себе в карман.

Следователям удалось доказать более десяти фактов такой эксплуатации в отношении 15 пострадавших.

Кроме того, расследование раскрыло факты жестокого лишения свободы людей. Если кто-то из подопечных пытался отказаться от указаний руководителя заведения, его отправляли на так называемый «карантин» — запирали на длительное время в деревянной клетке.

Реклама

В результате санкционированных обысков в доме, автомобилях и на рабочем месте фигуранта изъяли банковские карты, мобильные телефоны, наличные деньги, а также массу служебной документации: личные дела, истории болезней и списки недееспособных людей. Важным доказательством в деле стал найденный дневник, в котором вели четкий учет всех привлеченных к работам подопечных.

На данный момент руководителю интерната инкриминируют правонарушения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы двух или более лиц, совершаемое в течение длительного времени) и ч. 2 ст. 149 (вербовка, передача и перемещение лиц с целью эксплуатации, с использованием их уязвимого состояния) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В Тернопольской области разоблачили директора интерната-рабовладельца

Напомним, в Тернопольской области разоблачен директор психоневрологического интерната, который организовал схему принудительного труда пациентов заведения. По данным Офиса генерального прокурора, должностное лицо использовало уязвимое состояние людей с психическими расстройствами в возрасте от 30 до 79 лет, отправляя их на тяжелые работы на частных хозяйствах, стройках и для уборки кладбищ.

Реклама

«Заказчики» заранее согласовывали с руководителем детали и передавали ему от 150 до 450 грн за день работы каждого подопечного. После этого директор давал указание персоналу выпустить людей за пределы учреждения, а заработанные деньги присваивал.

Правоохранители задокументировали случаи эксплуатации и нашли во время обысков черновые записи с учетом работ. Директору сообщили о подозрении в торговле людьми, проверяется информация относительно эксплуатации не менее 24 пациентов, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Новости партнеров