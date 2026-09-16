Дрон возле дома министра обороны Дании: полиция провела спецоперацию

Полиция. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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Возле частного дома министра обороны Дании Йеппе Брууса в Копенгагене утром в среду, 16 сентября, обнаружили дрон. Инцидент вызвал полицейскую операцию в районе и перекрытие улицы, однако впоследствии правоохранители заявили, что непосредственной угрозы для местных жителей не было.

Об этом сообщило датское издание Fyn со ссылкой на заявление министра и информацию полиции Западного округа Копенгагена.

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Министр обороны Йеппе Бруус подтвердил, что утром возле его частного дома находилось значительное количество полицейских.

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«В этом районе был обнаружен дрон. Это вполне стандартная процедура, когда полиция расследует подобные случаи», — написал он в Facebook.

Что известно об обнаруженном дроне

По словам Брууса, речь шла об аматорском дроне, или дроне для хобби. Министр подчеркнул, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Полиция Западного округа Копенгагена также подтвердила, что обнаруженный дрон не представлял опасности для жителей этого района.

«Речь шла об аматорском дроне, который считается неопасным, и угрозы для жителей района не было», — говорится в сообщении полиции.

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Правоохранители сообщили, что завершают проверки непосредственно на месте происшествия.

После обнаружения дрона полиция провела операцию возле дома министра. На время проведения операции правоохранительных органов улица в этом районе была перекрыта.

В полиции пояснили, что такие меры являются частью стандартной процедуры при проверке подозрительных объектов или инцидентов с беспилотниками. После завершения первоначальных проверок полицейские начали сворачивать операцию.

Бруус также сообщил, что правоохранители уже завершают работу.

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«Все могут чувствовать себя в безопасности», — заявил министр.

Расследование инцидента будет продолжено

Несмотря на то, что дрон предварительно признали неопасным, полиция не завершила расследование обстоятельств его появления возле дома главы оборонного ведомства.

«Мы завершаем наши проверки на месте. Как обычно, инцидент будет расследован более детально», — сообщили в полиции Западного округа Копенгагена.

Правоохранительные органы не предоставили дополнительной информации о том, кто управлял дроном, на каком расстоянии от дома министра он находился или при каких обстоятельствах оказался в этом районе.

В полицейском округе добавили, что на данный момент больше не могут ничего сообщить об этом инциденте.

Напомним, ранее один из вертолетов Fennec Военно-воздушных сил Дании подвергся обстрелу световыми ракетами во время планового фотонаблюдения за российским фрегатом, находившимся в международных водах вблизи Гедсера.

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