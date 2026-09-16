Дрон біля будинку міністра оборони Данії: поліція провела спецоперацію

Поліція. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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Біля приватного будинку міністра оборони Данії Єппе Брууса у Копенгагені вранці в середу, 16 вересня, виявили дрон. Інцидент спричинив поліцейську операцію в районі та перекриття вулиці, однак згодом правоохоронці заявили, що безпосередньої загрози для місцевих жителів не було.

Про це повідомило данське видання Fyn, посилаючись на заяву міністра та інформацію поліції Західного округу Копенгагена.

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Міністр оборони Єппе Бруус підтвердив, що біля його приватного будинку вранці перебувала значна кількість поліцейських.

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«У цьому районі було виявлено дрон. Це цілком стандартна процедура, коли поліція розслідує подібні речі», — написав він у Facebook.

Що відомо про виявлений дрон

За словами Брууса, йшлося про аматорський, або хобі-дрон. Міністр наголосив, що ситуація перебуває під контролем правоохоронців.

Поліція Західного округу Копенгагена також підтвердила, що виявлений безпілотник не становив небезпеки для людей, які проживають у цьому районі.

«Йшлося про аматорський дрон, який оцінюється як нешкідливий, і загрози для жителів району не було», — йдеться у повідомленні поліції.

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Правоохоронці зазначили, що завершують перевірки безпосередньо на місці події.

Після виявлення дрона поліція провела операцію біля будинку міністра. На час роботи правоохоронців вулицю в районі було перекрито.

У поліції пояснили, що такі заходи є частиною стандартної процедури під час перевірки підозрілих об’єктів або інцидентів із безпілотниками. Після завершення первинних перевірок поліцейські почали згортати операцію.

Бруус також повідомив, що правоохоронці вже завершують роботу.

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«Усі можуть почуватися в безпеці», — заявив міністр.

Інцидент продовжать розслідувати

Попри те, що дрон попередньо визнали нешкідливим, поліція не завершила розслідування обставин його появи біля будинку очільника оборонного відомства.

«Ми завершуємо наші перевірки на місці. Як зазвичай, інцидент буде розслідувано детальніше», — повідомили у поліції Західного округу Копенгагена.

Правоохоронці не надали додаткової інформації про те, хто керував дроном, на якій відстані від будинку міністра він перебував або за яких обставин опинився в цьому районі.

У поліцейському окрузі додали, що наразі більше не мають чим поділитися щодо інциденту.

Нагадаємо, раніше один із вертольотів Fennec Військово-повітряних сил Данії був обстріляний світловими ракетами під час планового фотоспостереження за російським фрегатом, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.

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