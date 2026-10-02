Пролежав на дні 600 років: у Данії знайшли середньовічний "суперкорабель" із неушкодженою кухнею

На дні протоки знайшли найбільший середньовічний корабель / Ілюстративне фото / © Фото з відкритих джерел

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На морському дні біля Копенгагена археологи знайшли надзвичайно добре збережені рештки середньовічного торгового судна Svælget 2. Корабель затонув близько 600 років тому в протоці Ересунн, а його розміри — близько 28 метрів завдовжки, 9 метрів завширшки та 6 метрів заввишки — роблять його найбільшою відомою коггою у світі.

Про це повідомляє Музей кораблів вікінгів у Данії, археологи якого проводили дослідження затонулого судна.

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Середньовічний «суперкорабель» на 300 тонн

Svælget 2 виявили на глибині 13 метрів під час дослідження морського дна перед будівництвом нового району Копенгагена Ліннетгольм. Після зняття шарів піску та мулу фахівці побачили значну частину корпусу, яка збереглася набагато краще, ніж зазвичай у подібних знахідках.

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Корабель належить до когг — типу вантажних суден із плоским дном, які відіграли важливу роль у торгівлі Північної Європи в XIV–XV століттях. Svælget 2 міг перевозити близько 300 тонн вантажу, а для керування навіть завантаженим судном була потрібна порівняно невелика команда.

Археолог Отто Ульдум, який очолював розкопки, назвав відкриття важливим для морської археології.

«Це найбільша когга, яку ми знаємо, і вона дає унікальну можливість зрозуміти конструкцію та життя на борту найбільших торгових кораблів Середньовіччя», — сказав Ульдум.

Деревина корабля — з Польщі та Нідерландів

Дендрохронологічний аналіз показав, що Svælget 2 побудували приблизно 1410 року. Деревина для судна походила з двох регіонів: дубові дошки виготовили з деревини з Померанії, території сучасної Польщі, а шпангоути — з нідерландської деревини. Це свідчить про розвинену мережу торгівлі деревиною вже у XV столітті.

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Особливо цінним для археологів стало те, що пісок накрив правий борт корабля від кіля до верхнього краю корпусу. Завдяки цьому збереглися численні елементи такелажу, які рідко можна дослідити на стародавніх затонулих суднах.

Ще одна важлива знахідка — залишки кормової надбудови. Її дерев’яна конструкція створювала для екіпажу накритий простір, де можна було сховатися від негоди.

Кухня, де моряки їли гарячу їжу

Найцікавішою частиною знахідки стала корабельна кухня. Її спорудили приблизно з 200 цеглин і 15 плиток — це найдавніша відома цегляна корабельна кухня, знайдена у водах Данії.

Поруч археологи виявили бронзові каструлі, керамічні миски, рештки риби та м’яса, а також сотні тонко обрізаних паличок, які могли використовувати для сушеної риби. За словами Ульдума, така кухня свідчить про організацію побуту на борту: моряки могли готувати гарячу їжу замість того, щоб постійно харчуватися сухими продуктами. ()

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Серед знахідок були й звичайні особисті речі членів екіпажу — гребені, взуття, чотки та розписані дерев’яні миски. Саме вони дозволяють побачити не лише конструкцію величезного судна, а й повсякденне життя людей, які ним користувалися.

«Моряк узяв із собою гребінь, щоб стежити за волоссям, і чотки, щоб молитися. Ми знайшли рештки горщиків, у яких готували їжу, та мисок, з яких їли», — пояснив Ульдум.

Що перевозив найбільший корабель Середньовіччя

Парадоксально, але самого вантажу науковці поки не знайшли. Трюм судна не був герметично закритий, тому під час затоплення бочки з сіллю, тканини, деревина та інші товари могли просто виплисти.

Водночас відсутність баласту може свідчити, що корабель був завантажений важкими торговими товарами майже доверху. Археологи не виявили ознак того, що Svælget 2 використовували у військових цілях.

Зараз дерев’яні частини корабля проходять консервацію в Національному музеї Данії. Дослідники продовжують вивчати знахідку, яка дає змогу детальніше зрозуміти, як були влаштовані найбільші торгові судна Середньовіччя та як вони змінили торгівлю Північної Європи.

Світ середньовічних кораблів — останні знахідки

Середньовічні кораблі продовжують дивувати археологів і в інших частинах Балтійського регіону. У травні в Таллінні будівельники випадково виявили гігантський корабель XIV століття, який, за попередніми даними, має близько 24,5 метра завдовжки. Усередині знайшли інструменти, зброю, шкіряне взуття та унікальний сухий компас.

А вже на початку жовтня 2026 року в Німеччині під час підготовки до прокладання газопроводу дайвери натрапили на 400-річний корабель із загадковою знахідкою. На морському дні збереглися десятки предметів, серед них корабельне оснащення, інструменти та кістки тварин, однак призначення одного з артефактів археологи поки не змогли встановити.

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