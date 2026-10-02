Ці джинси знову в моді: така модель пасує жінкам з будь-яким зростом і типом фігури

Модні джинси на осінь 2026 / © www.freepik.com/free-photo

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Мода на джинси постійно змінюється, але є модель, яка не залежить від швидкоплинних трендів і легко вписується в гардероб жінки будь-якого віку. Це прямі джинси — універсальна класика, яка знову опинилася серед актуальних моделей сезону осінь-зима 2026. Їх обирають за лаконічний крій, комфорт і здатність поєднуватися майже з усім: від базових футболок до елегантних жакетів і пальт.

Модні джинси на осінь 2026 / © Фото з відкритих джерел

На відміну від скінні, які щільно облягають ноги, прямі джинси мають приблизно однакову ширину від стегна до низу або трохи звужуються до щиколотки. Вони не обтягують фігуру, не створюють зайвого об’єму та допомагають сформувати збалансований силует.

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Які прямі джинси обрати восени 2026

Модні джинси на осінь 2026 / © Фото з відкритих джерел

Цього сезону варто звернути увагу на моделі із середнім або високим посадженням. Вони комфортно сидять на талії, візуально подовжують ноги та добре поєднуються з різним верхом. Найуніверсальніший варіант — прямі джинси темно-синього кольору без потертостей і декоративних деталей. Вони доречні як для повсякденних образів, так і для більш зібраних комплектів.

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Світло-блакитний денім підійде для невимушених образів, а чорні або графітові джинси стануть основою стриманого міського гардероба. Якщо хочеться придбати лише одну пару, обирайте однотонну модель із щільного деніму, яка добре тримає форму.

Важливо правильно підібрати довжину. Джинси мають акуратно лягати на взуття, не збиратися в надмірні складки й не волочитися по землі. Якщо ви носите взуття на підборах, довжина може бути трохи більшою, а для кросівок і балеток зручніший варіант до щиколотки або трохи нижче.

З чим носити прямі джинси, щоб мати стильний вигляд

Модні джинси на осінь 2026 / © Фото з відкритих джерел

Прямі джинси легко адаптувати до різних ситуацій. Для повсякденного образу поєднуйте їх із білою футболкою, сорочкою та кросівками. У прохолодну погоду додайте тренч або коротку куртку.

Для офісу, де немає суворого дрескоду, підійдуть темно-сині джинси, сорочка, жакет і лофери. Такий комплект має стриманий вигляд, але не здається надто формальним. Для вечірнього виходу можна вибрати чорну модель, тонкий джемпер, ремінь і взуття на підборах.

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Жінкам, які хочуть візуально подовжити ноги, варто звернути увагу на джинси з високим посадженням та взуття, близького до синього кольору. А щоб підкреслити талію, поєднуйте прямий крій із заправленою сорочкою, тонким трикотажем або жакетом, який добре сидить на плечах.

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