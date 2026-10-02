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"Бачила, як вилітають вікна": харків’янка розповіла про перші хвилини атаки РФ авіабомбами
Російські війська атакували Харків керованими авіабомбами, вдаривши по приватному сектору.
У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки чергового удару російських військ по місту. У результаті атаки загинули дві жінки віком 66 і 80 років, а кількість постраждалих сягнула 32 осіб.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака РФ на Харків — що відомо про постраждалих
За його даними, 22 людини зазнали поранень, з яких 10 були госпіталізовані до медичних закладів. Серед потерпілих також є двоє дітей: 10-річний хлопчик дістав поранення склом, однак травми виявилися легкими, тому госпіталізація йому не знадобилася.
Також додав, що у 15-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес, медичну допомогу їй також надали безпосередньо на місці події.
«На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Триває обстеження пошкоджених об’єктів і прилеглої території, фахівці фіксують наслідки атаки», — зазначив Синєгубов.
Постраждала Анна Полянська розповіла, що у її будинку вилетіли вікна, посипалас стеля, і весь будинок зазнав руйнувань. А за словами постраждалої Єви, під час прильоту вона втікла з кімнати у коридор і одразу лягла на підлогу.
«Дім якось набік схилений. Вікна бачила, як вилітають. До сих пір не по собі страшно», — розповіла дівчина.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по приватних секторах Слобідського та Немишлянського районів Харкова, внаслідок чого повністю зруйновано будинок, є загиблі і багато поранених, серед яких діти.
Раніше ми писали, у Харкові росіяни навмисно атакували житловий квартал у Салтівському районі. Ворожий снаряд поцілив у другий поверх багатоквартирного будинку та зруйнував перекриття.