"Бачила, як вилітають вікна": харків’янка розповіла про перші хвилини атаки РФ авіабомбами

Атака РФ на Харків 2 жовтня / © Харківська ОВА

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У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки чергового удару російських військ по місту. У результаті атаки загинули дві жінки віком 66 і 80 років, а кількість постраждалих сягнула 32 осіб.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Атака РФ на Харків — що відомо про постраждалих

За його даними, 22 людини зазнали поранень, з яких 10 були госпіталізовані до медичних закладів. Серед потерпілих також є двоє дітей: 10-річний хлопчик дістав поранення склом, однак травми виявилися легкими, тому госпіталізація йому не знадобилася.

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Також додав, що у 15-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес, медичну допомогу їй також надали безпосередньо на місці події.

Атака РФ на Харків 2 жовтня / © Харківська ОВА

«На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Триває обстеження пошкоджених об’єктів і прилеглої території, фахівці фіксують наслідки атаки», — зазначив Синєгубов.

Атака РФ на Харків 2 жовтня / © Харківська ОВА

Постраждала Анна Полянська розповіла, що у її будинку вилетіли вікна, посипалас стеля, і весь будинок зазнав руйнувань. А за словами постраждалої Єви, під час прильоту вона втікла з кімнати у коридор і одразу лягла на підлогу.

Атака РФ на Харків 2 жовтня / © Харківська ОВА

«Дім якось набік схилений. Вікна бачила, як вилітають. До сих пір не по собі страшно», — розповіла дівчина.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по приватних секторах Слобідського та Немишлянського районів Харкова, внаслідок чого повністю зруйновано будинок, є загиблі і багато поранених, серед яких діти.

Раніше ми писали, у Харкові росіяни навмисно атакували житловий квартал у Салтівському районі. Ворожий снаряд поцілив у другий поверх багатоквартирного будинку та зруйнував перекриття.

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