Головною мішенню РФ стануть 4 міста України: Зеленський розкрив плани масованих атак взимку

Російська ракетно-дронова атака на Україну / © ТСН.ua

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З настанням зими Росія готує масштабні удари по найбільших містах України, щоб ізолювати їх від решти країни. За даними розвідки, головними цілями ворога під час атак можуть стати Київ, Харків, Одеса та Львів.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю журналістові Financial Times Крістоферу Міллеру.

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Глава держави заявив, що Росія планує взимку активізувати удари по найбільших українських містах, намагаючись таким чином ізолювати їх від інших регіонів країни.

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За його словами, а також відповідно до оцінок української розвідки, про які FT розповіли українські та європейські посадовці, серед основних цілей РФ — Київ, Харків на сході та портова Одеса на півдні.

До російських планів, за інформацією українських та європейських представників безпекових структур, обізнаних із розвідувальними даними, також входить Львів. Це важливий логістичний центр України, розташований неподалік кордону з Польщею.

Українські посадовці зазначили, що Москва також може намагатися атакувати ядерні об’єкти, щоб відключити їх від енергосистеми. На думку української сторони, це має посилити тиск на Київ і змусити його погодитися на російські вимоги на початку 2027 року.

«Росіяни не змогли нас окупувати. Тому тепер вони роблять масовані атаки й масові вбивства. І, звісно, вони хочуть знищити наші мости і, як ми розуміємо, наші дата-центри, Інтернет, мобільні мережі, лікарні, дитячі садки, школи, університети — все. Вони хочуть, щоб люди тікали зі своїх міст, і нам треба зробити все, щоб врятувати наших людей і міста», — повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

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Ще одним елементом стратегії Москви, за словами чиновників, може стати нова хвиля біженців з України до Європейського Союзу. Вони побоюються, що значний приплив українців створить додаткове навантаження на країни ЄС, де посилюються антиімміграційні настрої. Зокрема, цього року погіршилися відносини України з сусідньою Польщею, на тлі чого там почастішали напади на українців.

Нагадаємо, за даними The New York Times, Росія готує наймасштабніший удар по енергетиці України з застосуванням до 1000 ракет, дронів і бомб, щоб спричинити гуманітарну катастрофу та змусити країну капітулювати. Згідно з перехопленим планом, ворог прагне повністю знеструмити та позбавити тепла й води Київ, Харків та Одесу.

Кампанія передбачає три етапи: знищення прикордонних підстанцій європейського імпорту, удар по ГЕС та атаки на відкриті розподільчі пристрої поблизу Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

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