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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Які регіони у зоні найбільшого ризику перед важкою зимою: міністр відповів

Географічне розташування та досяжність ворожої балістики стануть вирішальними чинниками безпеки українських регіонів під час майбутнього опалювального сезону, вважає міністр Безгін.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Важка зима: названо найвразливіші регіони України

Важка зима: названо найвразливіші регіони України / © ТСН

Лівобережна Україна перебуває у зоні підвищеного ризику перед майбутньою зимою через більшу досяжність для російських обстрілів.

Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» заявив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

За його словами, зараз всі українські громади готуються до опалювального сезону, тому оцінювати рівень підготовки або ділити громади на «кращі» й «гірші» було б некоректно. Головним чинником загрози залишається інтенсивність ворожих атак.

«З точки зору інтенсифікації російських ударів, безумовно, якщо ми кажемо про лівобережну Україну, то вона під більшим ризиком в силу більшої досяжності. Безумовно, той шмат, який недосяжний, слава Богу, поки для балістичних атак, я маю на увазі захід України, звісно, що вони в кращому стані суто з безпекового компонента. Все інше — будемо дивитись по ситуації», — сказав міністр.

Раніше в ООН попередили українців, що наступну зиму пережити буде ще важче.

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