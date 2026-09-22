Які регіони у зоні найбільшого ризику перед важкою зимою: міністр відповів

Важка зима: названо найвразливіші регіони України / © ТСН

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Лівобережна Україна перебуває у зоні підвищеного ризику перед майбутньою зимою через більшу досяжність для російських обстрілів.

Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» заявив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

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За його словами, зараз всі українські громади готуються до опалювального сезону, тому оцінювати рівень підготовки або ділити громади на «кращі» й «гірші» було б некоректно. Головним чинником загрози залишається інтенсивність ворожих атак.

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«З точки зору інтенсифікації російських ударів, безумовно, якщо ми кажемо про лівобережну Україну, то вона під більшим ризиком в силу більшої досяжності. Безумовно, той шмат, який недосяжний, слава Богу, поки для балістичних атак, я маю на увазі захід України, звісно, що вони в кращому стані суто з безпекового компонента. Все інше — будемо дивитись по ситуації», — сказав міністр.

Раніше в ООН попередили українців, що наступну зиму пережити буде ще важче.

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