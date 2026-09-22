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Які регіони у зоні найбільшого ризику перед важкою зимою: міністр відповів
Географічне розташування та досяжність ворожої балістики стануть вирішальними чинниками безпеки українських регіонів під час майбутнього опалювального сезону, вважає міністр Безгін.
Лівобережна Україна перебуває у зоні підвищеного ризику перед майбутньою зимою через більшу досяжність для російських обстрілів.
Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» заявив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.
За його словами, зараз всі українські громади готуються до опалювального сезону, тому оцінювати рівень підготовки або ділити громади на «кращі» й «гірші» було б некоректно. Головним чинником загрози залишається інтенсивність ворожих атак.
«З точки зору інтенсифікації російських ударів, безумовно, якщо ми кажемо про лівобережну Україну, то вона під більшим ризиком в силу більшої досяжності. Безумовно, той шмат, який недосяжний, слава Богу, поки для балістичних атак, я маю на увазі захід України, звісно, що вони в кращому стані суто з безпекового компонента. Все інше — будемо дивитись по ситуації», — сказав міністр.
Раніше в ООН попередили українців, що наступну зиму пережити буде ще важче.