Трамп заявив, у якому разі застосує "пекельні санкції" проти РФ

Дональд Трамп на Генасамблеї ООН / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що застосує закон Грема про «пекельні санкції» проти Росії «у разі необхідності».

Про це глава Білого дому сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

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«Минулого тижня, на честь сенатора Ліндсі Грема, я підписав новий важливий закон, прийнятий Конгресом. Він надає мені значні нові повноваження щодо встановлення тарифів. І, якщо це буде необхідно, я змушений буду їх використати», — заявив президент США.

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Також Трамп з трибуни Генасамблеї додав, що «настав час зупинити вбивства».

Він також висловив особливу подяку своїй дружині Меланії за роботу з повернення переміщених осіб та дітей до їхніх домівок в Україні, зокрема тих, яких депортувала Росія.

Нагадаємо, також Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні, заявивши, що Вашингтон «тісно співпрацює» з лідерами обох сторін.

18 вересня Трамп підписав закон Грема, що посилює санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає запровадження мит до 100% проти країн-покупців російських енергоносіїв.

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