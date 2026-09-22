Ума Турман у яскравому топі та спідниці-плісе відвідала показ Prada у Мілані

Ума Турман / © Getty Images

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56-річна зірка мала стильний вигляд, відвідавши показ Модного дому Prada у рамках Тижня моди у Мілані (колекція жіночого одягу сезону весна-літо 2027).

На Умі був червоний топ у рубчик із рукавами три чверті, спідниця-плісе гірчичного кольору та туфлі-слінгбеки чорного кольору на невисоких підборах. Акторка також тримала в руці мініатюрну сумку кольору марсала від бренду Prada.

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Ума Турман / © Getty Images

Турман розпустила довге біле волосся, зробила макіяж і одягла невеликі сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від спалахів фотокамер. Фотографів вона вітала рукою.

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