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У день виходу мемуарів про принцесу Діану: її брат Чарльз показав архівне фото із сестрою
Граф Чарльз Спенсер опублікував нову фотографію зі своєю сестрою принцесою Діаною у своєму Instagram у день, коли його книжка про сестру надійшла у продаж.
Сьогодні у Британії у продаж надійшли сенсаційні мемуари «Лебедина пісня: Діана, моя сестра», написані графом Спенсером.
На честь цього Чарльз поділився у своєму Instagram фотографією із сестрою, на якій вони зазнімковані в дитинстві в однакових курточках.
Тим часом у пресу вже потрапили виставлені у лондонській книгарні Waterstones на Пікаділлі екземпляри книжки.
Ці сенсаційні мемуари про свою сестру та її передчасну смерть, у яких, за словами Чарльза, буде викрито «неправду» і міститимуться «одкровення, які привернуть значну увагу».
Варто зазначити, що ті уривки, які вже потрапили до преси, зокрема про короля Чарльза та королеву Єлизавету II, наробили багато галасу.