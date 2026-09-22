У день виходу мемуарів про принцесу Діану: її брат Чарльз показав архівне фото із сестрою

Книга Чарльза Спенсера про принцесу Діану / © Associated Press

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Сьогодні у Британії у продаж надійшли сенсаційні мемуари «Лебедина пісня: Діана, моя сестра», написані графом Спенсером.

На честь цього Чарльз поділився у своєму Instagram фотографією із сестрою, на якій вони зазнімковані в дитинстві в однакових курточках.

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Чарльз та Діана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Тим часом у пресу вже потрапили виставлені у лондонській книгарні Waterstones на Пікаділлі екземпляри книжки.

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Ці сенсаційні мемуари про свою сестру та її передчасну смерть, у яких, за словами Чарльза, буде викрито «неправду» і міститимуться «одкровення, які привернуть значну увагу».

«Лебедина пісня: Діана, моя сестра» / © Associated Press

«Лебедина пісня: Діана, моя сестра» / © Associated Press

«Лебедина пісня: Діана, моя сестра» / © Associated Press

Варто зазначити, що ті уривки, які вже потрапили до преси, зокрема про короля Чарльза та королеву Єлизавету II, наробили багато галасу.

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