Схудла на 43 кілограми Мелісса Маккарті в мереживній сукні знялася для глянцу

Мелісса Маккарті, фото: instagram.com/variety

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56-річна американська акторка Мелісса Маккарті стала головною зіркою нового випуску журналу Variety. Зірка брала участь у ефектній фотосесії та продемонструвала фігуру, яка помітно змінилася.

Для обкладинки глянцевого журналу Мелісса обрала елегантний образ. Акторка позувала у кремовій мереживній сукні, накинувши зверху бордове фатинове пальто. Її образ доповнювали кольє та сережки з прозорими каменями.

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Мелісса Маккарті, фото: instagram.com/variety

Фотосесія відбулася в рамках промокампанії нового проєкту Netflix — серіалу The Murder of JonBenét Ramsey, у якому Маккарті зіграла Патсі Ремсі, матір вбитої дівчинки ДжонБенет Ремсі.

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Мелісса Маккарті, фото: instagram.com/variety

Особливу увагу шанувальників привернуло перетворення акторки. За останні роки Мелісса помітно схудла — за даними американських ЗМІ, її вага зменшилася приблизно на 43 кілограми. При цьому сама Маккарті неодноразово закликала не зациклюватися на цифрах на вагах і говорила про важливість гарного самопочуття.

В інтерв’ю Variety акторка також розповіла про роботу над новою роллю та зізналася, що історія родини Ремсі виявилася для неї емоційно складною.

Нагадаємо, раніше Мелісса Маккарті з’явилася на вулиці у дуже гламурних чоботях.

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