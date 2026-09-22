Як зберігати вершкове масло, щоб воно було свіжим і смачним максимально довго: кулінарні хитрощі

Як зберігати вершкове масло

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Вершкове масло здається продуктом, який не потребує особливих умов зберігання. Проте навіть у холодильнику воно може швидко втратити приємний вершковий аромат, увібрати запахи інших продуктів або покритися нальотом. Причина проста: масло містить багато жиру, а жир легко поглинає сторонні запахи. Щоб продукт якомога довше залишався свіжим і смачним, важливо правильно вибрати місце та паковання.

Де тримати масло в холодильнику

Найкраще зберігати вершкове масло в закритій маслянці або герметичному контейнері. Якщо воно продається у фользі чи іншому заводському пакованні, не варто знімати його одразу після відкриття — воно додатково захищає продукт від повітря та запахів.

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Не рекомендується залишати масло на відкритій тарілці поруч із ковбасою, сиром, рибою, копченостями та іншими продуктами з вираженим ароматом. Навіть якщо холодильник чистий, масло поступово може набути чужого запаху.

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Для щоденного використання можна відрізати невеликий шматок і покласти його в маслянку, а основну пачку залишити добре загорнутою в холодильнику.

Ще один важливий момент — температура. Масло краще зберігається в холодній зоні холодильника, а не на дверцятах, де температура частіше змінюється через постійне відкривання.

Як зберегти масло на кілька місяців

Якщо масла купили багато або воно потрібне лише час від часу, його можна заморозити. Це один із найзручніших способів продовжити термін зберігання продукту.

Пачку краще додатково загорнути у фольгу або покласти в герметичний пакет чи контейнер. Так масло буде менше контактувати з повітрям і не вбере запах морозильної камери.

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Зручний кулінарний хитрий прийом — розділити масло на невеликі порції перед заморожуванням. Тоді не доведеться розморожувати всю пачку заради кількох бутербродів або приготування страви.

Розморожувати масло краще поступово, переклавши його з морозильної камери в холодильник. Після повного розморожування повторно заморожувати продукт не варто.

Чого не варто робити

Не залишайте масло надовго за кімнатної температури, особливо в теплому приміщенні. Воно може швидше втратити свіжість і приємний аромат.

Також не варто зберігати його без паковання або в посуді, який має запах мийного засобу. Масло легко вбирає сторонні аромати.

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Якщо продукт набув прогірклого запаху, змінив смак або на поверхні з’явилися ознаки псування, краще його не використовувати.

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