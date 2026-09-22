Porsche, елітна квартира та 18 тисяч гектарів для мисливства: журналісти знайшли таємні активи у Кіма (відео)

Міністр ветеранів Віталій Кім / © Миколаївська обласна військова адміністрація

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Новий міністр у справах ветеранів Віталій Кім та його родина можуть користуватися активами, яких немає у його деклараціях. Йдеться про квартиру та паркомісце у столичному ЖК «Новопечерські липки», Porsche Macan та мисливські угіддя площею 18 тисяч гектарів на Черкащині. Сам посадовець заперечує користування частиною цих активів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

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Квартира за $350 тисяч у «Новопечерських липках»

Віталій Кім прийшов у політику з бізнесу, зокрема із девелопменту. У 2019 році він працював у виборчому штабі «Слуги народу» на Миколаївщині, а в листопаді 2020 року очолив Миколаївську ОДА.

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Широку популярність Кім отримав після початку повномасштабного вторгнення Росії завдяки публічним зверненням та роботі на посаді голови Миколаївської ОВА. У липні 2026 року він очолив Міністерство у справах ветеранів.

Журналісти вирішили перевірити спосіб життя нового члена уряду та звернули увагу на активи, які, за їхніми даними, не відображені у декларації посадовця. Зокрема, влітку 2025 року компанія дружини Кіма «Медиа группа» придбала квартиру площею понад 100 квадратних метрів у київському ЖК «Новопечерські липки». Тоді ж фірма придбала паркомісце.

За підрахунками Bihus.Info, на той момент квартира без ремонту та паркомісце могли коштувати близько 350 тисяч доларів.

Водночас журналісти звернули увагу на фінансову звітність компанії. За даними YouControl, упродовж кількох років вона була нульовою або взагалі була відсутня.

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Кім заявив журналістам, що не користується ані квартирою, ані паркомісцем. За його словами, квартира належить компанії його дружини, а фірма нібито придбала її в кредит.

На запитання про нульову фінансову звітність компанії посадовець відповів: «фінзвітність є у ФОП Юлії, а гроші були й у декларації».

Заощадження сім’ї Кіма зросли на 6,5 млн грн

Окремо журналісти проаналізували декларацію Кіма за 2025 рік. За їхніми даними, порівняно з 2024 роком заощадження родини посадовця збільшилися приблизно на 6,5 млн грн.

Водночас офіційний сукупний річний дохід сім’ї Кіма за 2025 рік становив майже 7 млн грн до сплати податків. При цьому витрат на придбання квартири у декларації немає.

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Porsche на паркомісці родини Кіма

На паркомісці, яке належить компанії дружини Кіма, журналісти також помітили Porsche Macan. За даними Bihus.Info, ще у 2024 році на цій машині жінка отримувала штраф. Сам автомобіль не зазначений у декларації Кіма та зареєстрований на будівельну компанію «С-Девелоп» Романа Сербенова.

Раніше журналісти розповідали про діяльність цього девелопера. За даними Bihus.Info, він працював директором у будівельних компаніях Кіма в Україні. Також вони разом очолювали миколаївський баскетбольний клуб.

Сам Сербенов заявив журналістам, що його компанія придбала Porsche ще 2022 року і передала автомобіль в оренду дружині Кіма.

Віталій Кім пояснив, що автомобіль орендували менше як 180 днів, а тому, на його думку, він не мав потрапити до декларації. Посадовець також заявив, що машина перебувала не в постійному, а в «періодичному» користуванні.

Другий Touareg також помітили біля ЖК

Журналісти звернули увагу і на інший автомобіль — Volkswagen Touareg, який належить колишній дружині Кіма — Ользі. Раніше Кім орендував цей автомобіль у миколаївської компанії, а згодом машина перейшла у власність його колишньої дружини. За останні місяці Touareg отримував штрафи, а також його помітили біля «Новопечерських липок».

На думку журналістів, це може свідчити про те, що родина Кіма користувалася житлом у цьому комплексі. Сам посадовець це заперечує. За його словами, колишня дружина перебуває за межами України, а він автомобілем не користується.

18 тисяч гектарів мисливських угідь

Ще один актив, який привернув увагу журналістів, — «Канівське лівобережне мисливське господарство» на Черкащині. У користуванні підприємства перебуває близько 18 тисяч гектарів мисливських угідь. Влітку 2025 року у господарстві з’явилися двоє нових власників.

Bihus.Info припускає, що вони можуть бути формальними власниками активу.

Один із них — Олександр Степанов, давній бізнес-партнер Кіма. За даними журналістів, Степанов протягом багатьох років фігурував у спільних компаніях як із колишньою, так і з нинішньою дружиною посадовця.

Сам Степанов заявив, що не любить полювання і фактично не бував на цій мисливській базі. Також він сказав, що не знає свого нового бізнес-партнера Андрія Галкіна.

Кім розповідав, що полювання — його хобі

Журналісти звернули увагу на те, що сам Віталій Кім неодноразово розповідав в інтерв’ю про своє захоплення полюванням. Водночас Кім заявив Bihus.Info, що познайомився з нардепом Романом Іванісовим ще 2020 року саме на полюванні.

За словами посадовця, на мисливській базі він також бував кілька разів — нібито «на запрошення друзів». Степанов, своєю чергою, заявив, що Кім може не повідомляти йому про свої приїзди, оскільки може приїжджати з людьми, яких «не хотілося б афішувати».

За інформацією журналістів, серед таких людей міг бути голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Журналісти також висловили припущення, що нові власники мисливського господарства можуть бути формальними, а сам актив — придбаним в інтересах третіх осіб.

Віталій Кім — що відомо про нього

Віталій Кім — український підприємець і державний діяч, який до приходу в уряд очолював Миколаївську ОВА. Посаду голови облдержадміністрації він обійняв у листопаді 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення Кім став відомим завдяки щоденним зверненням до жителів Миколаївщини та роботі під час оборони області.

У липні 2026 року його призначили міністром у справах ветеранів України.

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