Porsche, элитная квартира и 18 тысяч гектаров для охоты: журналисты нашли тайные активы у Кима (видео)

Министр ветеранов Виталий Ким

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Новый министр по делам ветеранов Виталий Ким и его семья могут пользоваться активами, отсутствующими в его декларациях. Речь идет о квартире и паркоместо в столичном ЖК «Новопечерские липки», Porsche Macan и охотничьих угодьях площадью 18 тысяч гектаров Черкасской области. Само должностное лицо отрицает пользование частью этих активов.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

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Квартира за $350 тысяч в «Новопечерских липках»

Виталий Ким пришел в политику по бизнесу, в частности, из девелопмента. В 2019 году он работал в избирательном штабе «Слуги народа» в Николаевской области, а в ноябре 2020 года возглавил Николаевскую ОГА.

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Широкую известность Ким получил после начала полномасштабного вторжения России благодаря публичным обращениям и работе в должности главы Николаевской ОВД. В июле 2026 года он возглавил Министерство по делам ветеранов.

Журналисты решили проверить образ жизни нового члена правительства и обратили внимание на активы, которые, по их данным, не отражены в декларации чиновника. В частности, летом 2025 года компания жены Кима «Медиа группа» приобрела квартиру площадью более 100 квадратных метров в киевском ЖК «Новопечерские липки». Тогда же фирма приобрела паркоместо.

По подсчетам Bihus.Info, на тот момент квартира без ремонта и паркоместо могли стоить около 350 тысяч долларов.

В то же время, журналисты обратили внимание на финансовую отчетность компании. По данным YouControl, в течение нескольких лет она была нулевой или вообще отсутствовала.

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Ким заявил журналистам, что не пользуется ни квартирой, ни паркоместом. По его словам, квартира принадлежит компании его супруги, а фирма якобы приобрела ее в кредит.

На вопрос о нулевой финансовой отчетности компании чиновник ответил: «финотчетность есть у ФЛП Юлии, а деньги были и в декларации».

Сбережения семьи Кима выросли на 6,5 млн грн

Отдельно журналисты проанализировали декларацию Кима за 2025 год. По их данным, по сравнению с 2024 годом сбережения семьи должностного лица увеличились примерно на 6,5 млн грн.

В то же время, официальный совокупный годовой доход семьи Кима за 2025 год составил почти 7 млн грн до уплаты налогов. При этом расходов на приобретение квартиры у декларации нет.

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Porsche на паркоместе семьи Кима

На паркомеске, принадлежащем компании жены Кима, журналисты также заметили Porsche Macan. По данным Bihus.Info, еще в 2024 году на этой машине женщина получала штраф. Сам автомобиль не указан в декларации Кима и зарегистрирован на строительную компанию «С-Девелоп» Романа Сербенова.

Ранее журналисты рассказывали о деятельности этого девелопера. По данным Bihus.Info, он работал директором по строительным компаниям Кима в Украине. Также они вместе возглавляли николаевский баскетбольный клуб.

Сам Сербенов заявил журналистам, что его компания приобрела Porsche еще в 2022 году и передала автомобиль в аренду жене Кима.

Виталий Ким объяснил, что автомобиль арендовали менее 180 дней, а потому, по его мнению, он не должен попасть в декларацию. Чиновник также заявил, что машина находилась не в постоянном, а в «периодическом» пользовании.

Второй Touareg также был замечен возле ЖК

Журналисты обратили внимание и на другой автомобиль — Volkswagen Touareg, принадлежащий бывшей жене Кима — Ольге. Ранее Ким арендовал этот автомобиль у николаевской компании, а потом машина перешла в собственность его бывшей жены. За последние месяцы Touareg получал штрафы, а также был замечен возле «Новопечерских липок».

По мнению журналистов, это может свидетельствовать, что семья Кима пользовалась жильем в этом комплексе. Само чиновник это отрицает. По его словам, бывшая жена находится за пределами Украины, а он не пользуется автомобилем.

18 тысяч гектаров охотничьих угодий

Еще один актив, привлекший внимание журналистов, — «Каневское левобережное охотничье хозяйство» в Черкасской области. В использовании предприятия находится около 18 тысяч гектаров охотничьих угодий. Летом 2025 года в хозяйстве появились два новых собственника.

Bihus.Info предполагает, что они могут являться формальными владельцами актива.

Один из них — Александр Степанов, давний бизнес-партнер Кима. По данным журналистов, Степанов на протяжении многих лет фигурировал в совместных компаниях как с бывшей, так и нынешней женой чиновника.

Сам Степанов заявил, что не любит охоту и фактически не бывал на этой охотничьей базе. Также он сказал, что не знает своего нового бизнес-партнера Андрея Галкина.

Ким рассказывал, что охота — его хобби

Журналисты обратили внимание на то, что сам Виталий Ким неоднократно рассказывал в интервью о своем увлечении охотой. В то же время Ким заявил Bihus.Info, что познакомился с нардепом Романом Иванисовым еще в 2020 году именно на охоте.

По словам чиновника, на охотничьей базе он также бывал несколько раз — якобы «по приглашению друзей». Степанов в свою очередь заявил, что Ким может не сообщать ему о своих приездах, поскольку может приезжать с людьми, которых «не хотелось бы афишировать».

По информации журналистов, среди таких людей мог быть глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Журналисты также высказали предположение, что новые владельцы охотничьего хозяйства могут быть формальными, а сам актив приобретен в интересах третьих лиц.

Виталий Ким — что известно о нем

Виталий Ким — украинский предприниматель и государственный деятель, до прихода в правительство возглавлявший Николаевскую ОВА. Пост председателя облгосадминистрации он занял в ноябре 2020 года. После начала полномасштабного вторжения Ким стал известен благодаря ежедневным обращениям к жителям Николаевщины и работе во время обороны области.

В июле 2026 года он был назначен министром по делам ветеранов Украины.

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