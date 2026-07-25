Новый премьер задекларировал миллионные выплаты от «Нефтегаза»: из чего складывается сумма

Сергей Корецкий / © Фото из открытых источников

Реклама

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал почти 2,8 миллиона гривен компенсации за неиспользованный отпуск и оплату командировки от НАК «Нефтегаз Украины».

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, 16 июля Корецкий получил от компании 2 395 719 гривен компенсации за неиспользованный отпуск.

Реклама

Еще 366 960 гривен ему выплатили как оплату командировки. Общая сумма задекларированных выплат составила 2762679 гривен.

Декларация Сергея Корецкого. / © Единый государственный реестр деклараций

По итогам 2025 года Корецкий в должности главы «Нафтогаза» задекларировал 32,3 миллиона гривен доходов.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 16 июля, приняла решение о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Эксперты называют Корецкого сильным исполнителем и управляющим. Он был гендиректором WOG, имеет опыт в «Укрнафте» и «Нафтогазе», но его называют «темной лошадкой», потому что он не по политическому кругу.

Реклама

Что известно о премьер-министре, его карьере и интересных фактах из жизни — читайте в материале ТСН.ua.

Новости партнеров