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Новый премьер задекларировал миллионные выплаты от «Нефтегаза»: из чего складывается сумма
Стало известно, какую часть суммы ему выплатили за неиспользованный отпуск, а какую за командировку.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал почти 2,8 миллиона гривен компенсации за неиспользованный отпуск и оплату командировки от НАК «Нефтегаз Украины».
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.
Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, 16 июля Корецкий получил от компании 2 395 719 гривен компенсации за неиспользованный отпуск.
Еще 366 960 гривен ему выплатили как оплату командировки. Общая сумма задекларированных выплат составила 2762679 гривен.
По итогам 2025 года Корецкий в должности главы «Нафтогаза» задекларировал 32,3 миллиона гривен доходов.
Напомним, Верховная Рада в четверг, 16 июля, приняла решение о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.
Эксперты называют Корецкого сильным исполнителем и управляющим. Он был гендиректором WOG, имеет опыт в «Укрнафте» и «Нафтогазе», но его называют «темной лошадкой», потому что он не по политическому кругу.
Что известно о премьер-министре, его карьере и интересных фактах из жизни — читайте в материале ТСН.ua.