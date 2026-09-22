Зустріч Трампа і Зеленського буде ширшою, ніж очікувалося: хто ще приєднається

Зеленський та Трамп / © Володимир Зеленський

Реклама

До переговорів між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським долучиться одразу кілька ключових фігур з американського боку.

Про це повідомило видання «Радіо Свобода».

Реклама

Переговори Зеленського з Трампом — хто ще доєднається

За даними вашингтонського кореспондента Алекса Рауфоглу, який посилається на власні джерела, разом із президентом США на зустрічі будуть присутні державний секретар Марко Рубіо. Також спеціальні представники американського лідера — Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Реклама

Співрозмовники уточнили час початку перемовин. Очікується, що лідери розпочнуть зустріч о 13:15 за вашингтонським часом — о 20:15 за Києвом.

Зустріч Зеленського з Трампом — останні новини

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп проведуть зустріч 22 вересня.

Раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку, яка, за словами Зеленського, «може багато змінити».

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна очікує, що зустріч президента Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку може завершитися домовленістю про одразу два види перемир’я — енергетичне та морське.

Реклама

Новини партнерів