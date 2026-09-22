Рубіо закликав до енергетичного перемир’я між Україною та РФ після атак на американські вантажі

Марко Рубіо / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у вівторок із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку обговорить можливість перемир’я щодо енергетичної інфраструктури у війні з Росією.

Як пише Reuters, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

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«Ми вважаємо, що це була б чудова ідея — перемир’я щодо енергетичної інфраструктури, за якого українська інфраструктура не ставатиме мішенню, а російські енергоносії також не ставатимуть мішенню. Це ідеальний результат», — сказав він в ефірі Fox News.

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Держсекретар також зазначив, що занепокоєння викликають атаки, яких, «ймовірно, ненавмисно» зазнали пов’язані зі США судна та американські постачання нафти.

«Тож це питання, яке потрібно вирішити. Ми не можемо допустити, щоб таке траплялося», — сказав він.

Раніше видання The Guardian повідомляло, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським можливе «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією. Зустріч президентів очікується у вівторок, 22 вересня, на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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