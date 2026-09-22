РФ може накопичувати ракети для ударів по енергетиці України взимку: авіаексперт пояснив задум ворога

Обстріл / © tsn.ua

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Росія може накопичувати запаси ракет, щоб використати їх під час зимової кампанії проти енергетичної інфраструктури України. Водночас країна-агресорка дедалі частіше застосовує ударні дрони.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце.

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За його словами, російські підприємства здатні виробляти близько 50–70 балістичних ракет на місяць. Якщо частину цього озброєння не використовують одразу, воно може надходити на склади для подальшого застосування.

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«Росія може накопичувати саме ракети, використовуючи все частіше реактивні та звичайні ударні дрони, готуючись до зимової кампанії по ударах по українській енергетичній сфері», — зазначив експерт.

Долінце також припустив, що РФ може накопичувати запаси «Шахедів». За його даними, російські війська запускають близько 2,5–3 тисяч таких безпілотників на місяць, тоді як виробничі можливості можуть перевищувати 3 тисячі одиниць.

Окремо експерт звернув увагу на військову співпрацю Росії з Північною Кореєю. За його словами, КНДР залишається одним із ключових постачальників для Москви артилерійських боєприпасів і балістичного озброєння. Натомість Росія може передавати Пхеньяну власні військові технології, зокрема напрацювання для виробництва ударних безпілотників.

Нагадаємо, Росія вночі 22 вересня завдала масованого удару по Україні дронами, балістичними та крилатими ракетами. Під ударом, зокрема, опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. У Дніпрі внаслідок атаки загинули чотири людини, ще шестеро постраждали. У Києві є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. На Чернігівщині понад 100 тисяч споживачів знеструмлені. Наслідки обстрілу фіксують також на Полтавщині, а Одесу затягнуло димом після атаки.

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