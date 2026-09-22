Віддані та ласкаві: ветеринарка назвала 5 порід собак, яких рекомендує власникам

5 найкращих порід собак за версією ветеринарки / © Credits

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Ветеринарка назвала п’ять порід собак, які, на її думку, можуть стати чудовими домашніми улюбленцями. До списку потрапили як популярні породисті собаки, так і метиси, яких часто можна зустріти у притулках.

Про це повідомило видання Express.

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Своїми рекомендаціями поділилася ветеринарка Ейпріл Лінч, яка працює у ветеринарній лікарні Bluegrass у Галлатіні, штат Теннессі. У відео на YouTube вона розповіла про переваги кожної з обраних порід, а також про особливості, до яких майбутнім господарям варто бути готовими.

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Кавалер-кінг-чарльз-спаніель

Першим вибором Лінч став кавалер-кінг-чарльз-спаніель — ветеринарка й сама мала собаку цієї породи. За її словами, це надзвичайно ласкаві та віддані тварини, які сильно прив’язуються до родини.

Фахівчиня навіть назвала їх собаками-«липучками»: вони прагнуть постійно перебувати поруч із господарем і рідко від нього відходять. Водночас така прив’язаність має зворотний бік — тварини можуть страждати від тривоги розлуки.

Лінч також відзначила спокійний характер породи та зручний розмір: таких собак можна утримувати навіть у квартирі. Водночас майбутнім власникам варто враховувати високу вартість цуценят і схильність породи до алергій, стоматологічних та серцевих захворювань.

Пудель

До переліку потрапили й пуделі — від той- та мініатюрних до стандартних. Їхньою головною перевагою ветеринарка назвала високий інтелект. Крім того, вони мало линяють, хоча шерсть потребує регулярного догляду.

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Розум цих собак водночас означає, що їм необхідні тренування, фізична активність і постійна розумова стимуляція. Якщо пуделю нудно, він цілком може сам знайти собі заняття — і воно не завжди сподобається господарю.

Золотистий ретривер і лабрадор

Обрати між золотистим ретривером і лабрадором Лінч не змогла, тому поставила їх разом. Обидві породи вона характеризує як розумних, відданих і доброзичливих собак, які зазвичай добре ладнають із дітьми та іншими тваринами.

Однак ретриверам потрібно багато руху. Вони енергійні, сильно линяють, а через допитливість можуть гризти та ковтати сторонні предмети. Ветеринарка також нагадала про схильність цих собак до певних онкологічних захворювань.

Бішон-фрізе

Ще один вибір ветеринарки — бішон-фрізе. Невеликий розмір робить цих собак зручними для утримання у квартирі, а серед їхніх переваг Лінч назвала відданість, розум і здатність добре ладнати з дітьми.

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Їхня шерсть потребує грумінгу, проте бішони не так сильно линяють, як ретривери. За словами ветеринарки, вона сама без вагань завела б представника цієї породи.

Собаки змішаних порід

Останніми у списку стали собаки змішаних порід, зокрема ті, які чекають на нових господарів у притулках. Лінч зазначила, що через генетичне різноманіття у таких тварин вона нерідко бачить менше типових спадкових проблем, ніж у представників деяких дорогих породистих ліній.

Водночас під час усиновлення собаки з невідомим минулим господар може не мати повної інформації про її вік, вакцинацію чи історію хвороб. Частину цих питань можна з’ясувати під час ветеринарного обстеження.

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