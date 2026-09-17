Майже не гавкають: 10 порід собак, які чудово підходять для життя у квартирі

10 порід собак, які мало гавкають і підходять для квартири / © pexels.com

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Життя із собакою у багатоповерхівці має свої особливості. Один із головних нюансів — гавкіт, адже за тонкими стінами навіть голос домашнього улюбленця може добре чутися сусідам. Тому для квартири часто обирають породи, представники яких від природи не надто галасливі.

Про це повідомив сайт World Animal Foundation.

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Водночас здатність собаки жити у квартирі залежить не лише від того, наскільки часто вона гавкає. Значення мають темперамент, потреба у фізичній активності, реакція на сторонні звуки та людей, а також те, як тварина переносить перебування на самоті.

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Десять порід, які можуть підійти для міського життя

Французький бульдог

Французькі бульдоги — невеликі собаки з помірним рівнем активності, які зазвичай не схильні багато гавкати. Їм достатньо нетривалих щоденних прогулянок та ігор удома, тому великий простір для активності їм не потрібен.

Водночас особливості будови тіла цієї породи потребують уваги. Через коротку морду французькі бульдоги можуть мати проблеми з диханням і погано переносити спеку та високу вологість. Їх також необхідно регулярно показувати ветеринару.

Віппет

Попри спортивну статуру та здатність розвивати високу швидкість, удома віппети можуть бути доволі спокійними. Вони рідко гавкають і значну частину часу охоче відпочивають.

Однак без фізичної активності не обійтися. Віппетам необхідні регулярні прогулянки та можливість побігати у безпечному місці. Через сильний мисливський інстинкт на відкритій території їх рекомендують тримати на повідку.

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Японський хін

Невеликі японські хіни добре пристосовуються до обмеженого простору. Вони не належать до особливо галасливих собак, хоча можуть подавати голос, реагуючи на незнайомців або незвичні звуки.

Для підтримання активності їм вистачає коротких прогулянок та ігор. Водночас представники цієї породи сильно прив’язуються до людей і можуть погано переносити тривалу самотність.

Болоньєзе

Ці невеликі пухнасті собаки мають спокійний характер і зазвичай не гавкають безперервно. Водночас вони можуть попередити господарів голосом, якщо почують незнайомий звук або побачать чужу людину.

Болоньєзе не потребують значних фізичних навантажень — кількох коротких прогулянок та ігор може бути достатньо. Натомість їхня шерсть вимагає регулярного догляду, а самі собаки потребують багато спілкування з людиною.

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Котон-де-тулеар

Котон-де-тулеар легко пристосовуються до різних умов проживання, зокрема й до квартири. Вони активні та грайливі, проте не потребують надмірних навантажень.

Ці собаки можуть реагувати гавкотом на несподівані рухи або звуки, а також ставати голоснішими, якщо довго залишаються самі. Зменшити таку поведінку допомагають рання соціалізація та дресирування. Окремої уваги потребує пухнаста шерсть, яку необхідно часто розчісувати.

Мопс

Мопси переважно спокійні та не належать до порід, схильних до надмірного гавкоту. Їм підходять нетривалі прогулянки, легкі ігри та значна частина дня у приміщенні.

Проте коротка морда робить цих собак особливо чутливими до спеки. У мопсів також можуть виникати проблеми з диханням, а через схильність до набору ваги власникам важливо контролювати їхнє харчування та активність.

Кламбер-спанієль

Кламбер-спанієлі відомі врівноваженим характером і зазвичай не гавкають надмірно. Вони прив’язуються до сім’ї та за належної соціалізації можуть добре ладнати з дітьми й іншими тваринами.

Однак це досить великі собаки, яким потрібні регулярні прогулянки, ігри та розумове навантаження. Тому квартира підійде їм лише тоді, коли власник може забезпечити достатньо активності поза домом.

Бостонський тер’єр

Компактні бостонські тер’єри також можуть комфортно почуватися у квартирі. Вони переважно тихі, хоча здатні гавкнути, наприклад, почувши несподіваний стукіт у двері.

Їм необхідна регулярна, але помірна активність — короткі прогулянки та ігри. Через коротку морду цих собак потрібно берегти від перегрівання, а також від сильного холоду.

Басенджі

Басенджі часто називають «собаками, які не гавкають». Замість звичного гавкоту вони можуть видавати характерні звуки, схожі на йодль.

Однак тиша не означає, що це простий варіант для квартири. Басенджі — активні, розумні та незалежні собаки, яким необхідні щоденні фізичні й розумові навантаження. Якщо їм бракує активності, вони можуть нудьгувати та демонструвати небажану поведінку.

Пекінес

Пекінеси не потребують великої кількості фізичних вправ і добре пристосовуються до життя у приміщенні. Їм достатньо нетривалих прогулянок та помірної активності.

Водночас ця порода має виражений сторожовий інстинкт. Пекінес може голосно реагувати на незнайомців або незвичні події, тому рання соціалізація особливо важлива. Крім того, довга густа шерсть потребує регулярного розчісування, а через коротку морду собаки погано переносять спеку.

Нагадаємо, спокійний характер, відданість і помірна потреба в активності — важливі критерії під час вибору собаки для людини похилого віку. Експерти назвали п’ять порід, на які варто звернути увагу.

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