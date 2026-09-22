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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 23 вересня
Місяць — не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 23 вересня?
Місяць розповідає
Цей день — містичний час, коли ненадовго відкривається завіса між світами — реальним і потойбічним. Ми можемо зазирнути в будь-які таємниці свого минулого, над якими марно ламали голову протягом тривалого часу. Це також період оновлення та переходу на новий психологічний рівень, коли енергія, витрачена за попередні дні, замінюється новою — свіжою та продуктивною, що астрологи називають енергетичною підзарядкою.
Місяць рекомендує
У цей час потрібно діяти активно й енергійно, адже так можна буде досягти прориву у найважливішій для кожного сфері діяльності, але насамперед — у діловій та професійній. Це також час відкриттів: навіть у старих речах, які ми, здавалося б, знаємо напам’ять, можна знайти для себе щось нове й цікаве. Рекомендується займатися творчістю: через портал у потойбічний світ можуть надходити ідеї, які, втілившись у життя, виявляться по-справжньому геніальними.
Місяць застерігає
Продовжуючи справи, розпочаті напередодні, у жодному разі не можна знижувати темп, інакше всі докладені зусилля підуть нанівець, а людина стане схожою на Сізіфа, який послабив хватку на шляху до вершини, через що камінь, який він тягнув угору, швидко скотиться донизу.
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