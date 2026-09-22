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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Цивільне підприємство ІНТЕРПАЙП в Дніпрі зазнало балістичної атаки. Є загиблі та поранені

В ніч проти 22 вересня 2026 року російська федерація завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії ІНТЕРПАЙП.

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На жаль, в результаті цього варварського акту тероризму загинули 4 співробітників компанії ІНТЕРПАЙП, 7 співробітників поранено. Наразі усім постраждалим надається уся необхідна допомога. Крім того, Компанія залишається на зв’язку із сім’ями загиблих, надає їм підтримку, аби пережити цей надзвичайно важкий час.

Також в результаті ворожої атаки пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктура підприємства, виробництво продукції зупинене.

Фахівці оцінюють наслідки терористичної атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

Про компанію:

ІНТЕРПАЙП — українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2025 році ІНТЕРПАЙП реалізував 470 тис. т трубної продукції та 89 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників ІНТЕРПАЙП становить близько 9,5 тис. Чисельність наших працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1150 осіб.

У 2025 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,566 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

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