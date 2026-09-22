Червоний статус у Резерв+ не завадить: як вчителю оформити відстрочку

Резерв+

Реклама

Вчитель може подати запит на відстрочку через застосунок «Резерв+», навіть якщо має червону позначку про порушення військового обліку або перебуває в розшуку.

Таке пояснення надав юрист Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA.

Реклама

За його словами, червоний статус у «Резерв+» не позбавляє педагогічного працівника права на відстрочку. Також попередня сплата штрафу не є обов’язковою умовою для її оформлення.

Реклама

Право на відстрочку мають педагогічні працівники шкіл, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Тому працевлаштування має бути офіційно оформлене із зазначеним навантаженням.

Щоб подати запит на відстрочку онлайн, у «Резерв+» потрібно:

відкрити «Сервіси» → «Запит на відстрочку»;

обрати категорію «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти»;

перевірити свої дані;

підтвердити їх та надіслати запит.

Довідки чи інші документи завантажувати не потрібно. Система автоматично перевіряє інформацію в АІКОМ та Пенсійному фонді України, зокрема дані про основного роботодавця.

Після завершення перевірки користувач отримає сповіщення у застосунку. Якщо відстрочку оформлено, відповідна інформація з’явиться в електронному військово-обліковому документі.

Реклама

Водночас юрист наголосив, що отримання відстрочки не скасовує провадження щодо попереднього порушення військового обліку і не прибирає червону позначку. Заяву щодо штрафу розглядатимуть окремо від запиту на відстрочку.

Раніше у ТЦК пояснювали, що отримання повістки не означає автоматичну мобілізацію. Виклик може стосуватися уточнення даних, взяття на облік, проходження медогляду або призову за наявності законних підстав.

«Червоний статус» у «Резерв+» часто свідчить про розшук через неявку за повісткою або інше порушення військового обліку. Вирішити питання можна, зокрема, через сплату штрафу, звернення до ТЦК, письмову заяву або оскарження дій ТЦК у суді.

Новини партнерів

Новини партнерів