Чим відстрочка відрізняється від бронювання: головні відмінності та способи оформлення

Фото ілюстративне / © ТСН.ua

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В Україні під час дії воєнного стану існує кілька механізмів, які дозволяють військовозобов’язаним не бути призваними на військову службу під час мобілізації, — це відстрочка та бронювання.

Хоч обидва варіанти дають однакову можливість військовозобов’язаному на певний час не йти на службу, між ними є суттєва різниця, повідомляє Судово-юридична газета.

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Насамперед, вони відрізняються тим, хто саме має право їх оформити, які для цього потрібні причини та яка сама процедура отримання. Якщо відстрочку людина зазвичай оформлює особисто через власні життєві обставини, то бронюванням займається роботодавець, щоб зберегти працівників на підприємстві.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації та як її оформити

Відстрочка — це особисте право військовозобов’язаного на тимчасове звільнення від призову під час мобілізації. Вона надається через індивідуальні життєві обставини людини або її певний статус.

Перелік причин для отримання відстрочки закріплений у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». До них належать:

сімейні обставини (наприклад, утримання трьох і більше дітей);

стан здоров’я;

здобуття освіти за денною або дуальною формою;

інші передбачені законодавством соціальні обставини.

Ініціатором оформлення відстрочки є сам військовозобов’язаний. Оскільки це його особисте право, саме воін має зібрати документи та звернутися за оформленням.

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Зробити це можна кількома шляхами. Найпростіший та найшвидший спосіб — подати електронну заяву через застосунок «Резерв+». Крім того, подати документи можна й наживо, звернувшись до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

На який строк надається відстрочка

Відстрочка залишається чинною доти, доки зберігається сама причина, через яку її надали.

Понад 90% відстрочок продовжуються автоматично — без додаткових походів до установ, збору нових довідок чи повторних заяв. Це правило працює однаково зручно як для тих, хто оформлював її електронно через «Резерв+», так і для тих, хто звертався особисто через ЦНАП.

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Що таке бронювання та як воно оформлюється

Бронювання — це окремий механізм, який є різновидом відстрочки, але він пов’язаний не з особистими обставинами людини, а з її професійною важливістю для забезпечення роботи держави та економіки.

Правила бронювання визначені статтею 25 Закону №3543-XII та постановою Кабінету Міністрів України №76. Цей механізм створений для того, щоб захистити від призову співробітників компаній, організацій та установ, які визнані критично важливими для економіки чи життєдіяльності країни.

Ініціатором бронювання може бути лише роботодавець — керівник або уповноважена ним особа підприємства, установи чи організації. Забронювати працівників роботодавець може через Портал «Дія».

Подання інформації здійснюють керівники або уповноважені представники відповідних організацій.

Скільки часу діє бронювання

Для працівників критично важливих підприємств строк бронювання може становити до 12 місяців. Після завершення цього строку процедуру необхідно проходити повторно.

Чим відрізняється відстрочка від бронювання

Головними відмінностями між цими механізмами є: підстави отримання та хто має право їх оформлювати.

Відстрочка:

залежить від особистих обставин військовозобов’язаного;

оформлюється за ініціативою самого громадянина;

діє, поки існує причина для її надання.

Бронювання:

пов’язане з роботою людини та її значенням для функціонування підприємства або держави;

оформлюється роботодавцем;

має визначений строк дії, зокрема до 12 місяців для працівників критично важливих підприємств.

Отже, відстрочка — це особисте право кожної людини, яке залежить від її власних обставин, тоді як бронювання — це державний механізм для збереження цінних фахівців у стратегічно важливих галузях. Обидві процедури діють паралельно й доповнюють одна одну в загальній системі мобілізації.

Мобілізація в Україні — останні новини

У Донецькому обласному ТЦК та СП пояснили, що отримання повістки не означає негайну мобілізацію чи відправлення до військової частини, оскільки мета виклику може бути різною. Серед підстав — взяття на військовий облік, уточнення облікових даних, проходження медогляду або призов під час мобілізації за наявності законних підстав, тому у ТЦК радять уважно перевіряти зазначену в повістці мету виклику.

Варто зауважити, «червоний статус» у застосунку «Резерв+» часто свідчить про те, що людину подали в розшук через неявку за повісткою або інше порушення правил військового обліку.

Адвокат Валентин Дупак розповів, що вирішити цю проблему можна кількома способами — сплатою штрафу через застосунок, особистим зверненням до ТЦК із відповідними документами, письмовою заявою або оскарженням дій ТЦК у суді, якщо установа відмовляється виключати особу з реєстру «Оберіг» без законних підстав.

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