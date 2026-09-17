З розшуку в ТЦК можна знятися самостійно: як це зробити

Знятися з розшуку в ТЦК дистанційно можна / © ТСН

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У тих, хто не прийшов по повістці або має інше порушення військового обліку, Резерв+ може «світитися» червоним. Часто це означає, що людину подали в розшук через те чи інше порушення.

Адвокат Валентин Дупак розповів про механізм, який дозволяє вирішити цю проблему, пише Радіо Трек.

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Що робити

Зняття з розшуку ТЦК (відображення статусу «В розшуку» у застосунку «Резерв+» та базах МВС), здійснюється кількома способами залежно від причини появи такого статусу.

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Сплата штрафу через «Резерв+»

Якщо статус з’явився через порушення правил військового обліку (наприклад, неявку за повісткою), найшвидшим шляхом є сплата адміністративного штрафу безпосередньо у застосунку. Після оплати та оновлення даних статус має змінитися автоматично.

Особисте звернення до ТЦК та СП

Якщо ви не отримували повістку або маєте поважні причини неявки, необхідно з’явитися до ТЦК з документами, що підтверджують вашу особу та право на відстрочку (якщо вона є). У іншому випадку вас, швидше за все, мобілізують.

Подання письмової заяви

Підготувати обґрунтовану заяву про зняття з розшуку та надіслати її до відповідного ТЦК поштою (рекомендованим листом) або подати особисто.

Судове оскарження

Якщо ТЦК ігнорує звернення або відмовляється знімати розшук без законних підстав, єдиним дієвим методом є подання позову до суду про визнання дій ТЦК протиправними та зобов’язання виключити особу з розшуку в реєстрі «Оберіг».

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Якщо ви не перебуваєте у розшуку ТЦК, ви не зобов’язані слідувати за працівниками ТЦК для «оновлення даних» чи «чергового проходження ВЛК». Вам лише можуть виписати на місці зупинки повістку про виклик до органів ТЦК та СП для мобілізації або для проходження ВЛК, і те, лише, не раніше ніж за 3 (три) дні від моменту вручення повістки.

Чому чоловіки потрапляють у розшук

Серед основних причин:

відсутність на військовому обліку

неявка за місцем проживання

відмова проходити військово-лікарську комісію

ухилення від мобілізації

Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

Після 60 років більшість військовозобов’язаних автоматично виключатимуть із військового обліку. Статус має оновитися в «Оберезі» та «Резерв+», а звернення до ТЦК знадобиться, лише якщо дані не зміняться.

Також повідомлялося про можливе зниження мобілізаційного віку до 55 років. В Офісі президента підтримують запровадження чіткого терміну військової служби.

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