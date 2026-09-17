С розыска в ТЦК можно сняться самостоятельно: как это сделать

Сняться с розыска в ТЦК дистанционно можно / © ТСН

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У тех, кто не пришел по повестке или имеет другое нарушение военного учета, «Резерв+» может светиться красным. Часто это означает, что человека подали в розыск из-за того или иного нарушения.

Адвокат Валентин Дупак рассказал о механизме, позволяющем решить эту проблему, пишет Радио Трек.

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Что делать

Снятие с розыска ТЦК (отображение статуса «В розыске» в приложении «Резерв+» и базах МВД) осуществляется несколькими способами в зависимости от причины появления такого статуса.

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Уплата штрафа через «Резерв+»

Если статус появился из-за нарушения правил военного учета (например, неявка по повестке), самым быстрым путем является уплата административного штрафа непосредственно в приложении. После оплаты и обновления данных статус должен измениться автоматически.

Личное обращение в ТЦК и СП

Если вы не получали повестку или уважаемые причины неявки, необходимо явиться в ТЦК с документами, подтверждающими ваше лицо и право на отсрочку (если оно есть). В противном случае вас, скорее всего, мобилизуют.

Подача письменного заявления

Подготовить обоснованное заявление о снятии с розыска и отправить его в соответствующий ТЦК по почте (рекомендованное письмо) или подать лично.

Судебное обжалование

Если ТЦК игнорирует обращение или отказывается снимать розыск без законных оснований, единственным действенным методом является подача иска в суд о признании действий ТЦК противоправными и обязательства исключить лицо из розыска в реестре «Оберіг».

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Если вы не находитесь в розыске ТЦК, вы не обязаны следовать за работниками ТЦК для обновления данных или очередного прохождения ВЛК. Вам только могут выписать на месте остановки повестку о вызове в органы ТЦК и СП для мобилизации или для прохождения ВЛК, и то только не ранее чем за 3 (три) дня от момента вручения повестки.

Почему мужчины попадают в розыск

Среди основных причин:

отсутствие на военном учете

неявка по месту жительства

отказ проходить военно-врачебную комиссию

уклонение от мобилизации

Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

После 60 лет большинство военнообязанных будут автоматически исключаться из военного учета. Статус должен обновиться в «Оберізі» и «Резерв+», а обращение в ТЦК понадобится только если данные не изменятся.

Также сообщалось о возможном снижении мобилизационного возраста до 55 лет. В Офисе президента поддерживают введение четкого срока военной службы.

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