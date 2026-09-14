Демобилизация в Украине: кто первым уволится со службы

После демобилизации не всех уволят сразу / © ТСН

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В случае объявления демобилизации существует порядок увольнения с военной службы для мобилизованных и контрактников. На данный момент универсального правила относительно обязательного срока выслуги нет.

Житомирский областной ТЦК и СП объяснил все нюансы.

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Кто уволится первым

Заранее определить, кто именно из военнослужащих будет увольняться первым, невозможно. Это зависит от конкретного решения о демобилизации, а также определенных в нем сроков и категорий военнослужащих.

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Поэтому нет единого правила, по которому можно было бы сказать: военный, прослуживший определенное количество лет, автоматически получает право на увольнение.

Для мобилизованных ключевым является решение о демобилизации. Для контрактников имеют значение условия конкретного контракта и предусмотренные законодательством основания для увольнения.

Беспрепятственно смогут уволиться бойцы, которые заключили новые мотивационные контракты. В постановлении Кабинета министров №768 говорится, что после объявления демобилизации они смогут уволиться, если не пожелают продолжать службу.

Военнослужащие, заключившие новые мотивационные контракты, также смогут уволиться после объявления демобилизации, если не изъявят желания продолжать военную службу.

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Демобилизация в Украине — что известно

Официальное начало общей демобилизации не объявлено, ведь в Украине продолжает действовать военное положение. Впрочем, правительство и Министерство обороны рассматривают механизмы частичной ротации и увольнения военнослужащих, находящихся на службе более 36 месяцев.

Военнослужащие, которые уже находятся на службе, могут обратиться к военно-врачебной комиссии (ВВК) или МСЭК, чтобы определить состояние их здоровья и его соответствие требованиям военной службы.

В случае установления непригодности или ограниченной пригодности к службе ВВК может принять решение об увольнении или переводе военнослужащего в запас.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявлял, что уволить военных со службы сейчас сложно, ведь этот процесс полностью зависит от того, сколько людей мобилизуют.

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