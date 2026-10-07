Именем Трампа назовут необычный объект: он соединит две страны

В честь Трампа назовут линию электропередачи

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Правительство США согласовало реализацию масштабного проекта строительства высоковольтной линии электропередачи Страшены — Гутинаш между Румынией и Молдовой. Линию электропередач назовут в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщили в Посольстве США в Кишиневе.

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В честь Трампа назовут линию электропередачи между Румынией и Молдовой

США выделяют 130 миллионов долларов на строительство новой высоковольтной линии электропередач «Страшены — Гутинаш». Для Молдовы это шанс укрепить энергетическую независимость и, наконец, подключиться к надежному европейскому рынку света.

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Рабочую группу этого проекта символически назвали «Trump Liberty Line», а на прошлой неделе ее работу официально запустили представители Минэнерго Молдовы, «Moldelectrica», американской компании «Black & Veatch» и посольства США.

Кроме самой ЛЭП проект открывает двери для крупных американских инвестиций и технологий: от современных систем накопления энергии и цифровых сетей до перспектив в атомной генерации.

Поляки хотят назвать в честь Трампа военную базу

Напомним, Польша может получить постоянную военную базу США под названием «Форт Трамп», о чем на полях Генассамблеи ООН заявил президент Кароль Навроцкий.

Варшава ожидает решения Вашингтона, а Навроцкий надеется завершить строительство и открыть объект с участием Дональда Трампа до конца его срока в 2029 году. Впервые эту идею с привлечением более $2 млрд инвестиций озвучил Анджей Дуда в 2018 году, и хотя план не был реализован полностью, США впоследствии расширили свое присутствие на восточном фланге НАТО.

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Навроцкий отметил, что Польша, которая уже принимает около 10 000 американских военных на ротациях, готова передислоцировать к себе часть подразделений из Германии в случае их сокращения. Президент Польши, которая является одним из лидеров НАТО по оборонным расходам, рассматривает свои тесные отношения с Трампом как важный актив национальной безопасности.

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