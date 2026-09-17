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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2512
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Росія під ранок вгатила по вокзалу із пасажирами: перші наслідки (моторошні фото)

За інформацією компанії, ворожий БПЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу. Рух поїздів до станції скасований.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по вокзалу на Харківщині

Атака по вокзалу на Харківщині / © "Укрзалізниця"

Під ранок 17 вересня Росія атакувала будівлю вокзалу Берестин на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

За інформацією компанії, ворожий БПЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу. Наразі вже йде обстеження інфраструктури.

Пасажири і працівники вокзалу не постраждали. Вони перебували в укритті.

Через російську атаку поїзди до Берестина скасували. Коли відновлять — у компанії не повідомили.

Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зауважив, що це був наліт дрона, та показав наслідки атаки.

«Ще один понівечений ворогом вокзал. Берестин на Харківщині. Працівники — перебували при нальоті на станцію в укриттях, всі цілі», — написав він.

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