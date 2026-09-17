Росія під ранок вгатила по вокзалу із пасажирами: перші наслідки (моторошні фото)

Атака по вокзалу на Харківщині / © "Укрзалізниця"

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Під ранок 17 вересня Росія атакувала будівлю вокзалу Берестин на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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За інформацією компанії, ворожий БПЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу. Наразі вже йде обстеження інфраструктури.

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Пасажири і працівники вокзалу не постраждали. Вони перебували в укритті.

Через російську атаку поїзди до Берестина скасували. Коли відновлять — у компанії не повідомили.

Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський зауважив, що це був наліт дрона, та показав наслідки атаки.

«Ще один понівечений ворогом вокзал. Берестин на Харківщині. Працівники — перебували при нальоті на станцію в укриттях, всі цілі», — написав він.

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