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Як приготувати кизиловий соус
Пряний соус із кизилу — це чудова альтернатива класичному ткемалі.
Цей соус має яскравий кисло-солодкий смак, пікантну гостроту та ідеально підходить до м’яса, птиці та риби.
Інгредієнти
- кизил
- 500 г
- вода
- 150 г
- часник
- 5 зубчиків
- гострий стручковий перець
- 1 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- хмелі-сунелі
- 1 ч. л.
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- сіль
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- зелень (кінза, петрушка)
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Промийте кизил, викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 10–15 хвилин, доки ягоди не стануть м’якими.
Злийте відвар в окрему ємність.
Ягоди перекладіть у друшляк і розімніть ложкою або руками, щоб відокремити м’якоть.
Часник очистьте і наріжте разом з гострим перцем на шматочки.
Зелень промийте та подрібніть.
Часник, зелень та гострий перець подрібніть у блендері й додайте до кизилового пюре, додайте цукор, сіль, хмелі-сунелі, оливкову олію та добре перемішайте.
Поставте на вогонь і варіть 5–7 хвилин від моменту закипання.
Перелийте у скляну посудину, накрийте кришкою і дайте настоятися в холодильнику 30 хвилин.
Поради:
Якщо соус вийшов занадто густим, розбавте його рештою відвару.