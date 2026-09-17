Як приготувати кизиловий соус

Цей соус має яскравий кисло-солодкий смак, пікантну гостроту та ідеально підходить до м’яса, птиці та риби.

Промийте кизил, викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 10–15 хвилин, доки ягоди не стануть м’якими.

Злийте відвар в окрему ємність.

Ягоди перекладіть у друшляк і розімніть ложкою або руками, щоб відокремити м’якоть.

Часник очистьте і наріжте разом з гострим перцем на шматочки.

Зелень промийте та подрібніть.

Часник, зелень та гострий перець подрібніть у блендері й додайте до кизилового пюре, додайте цукор, сіль, хмелі-сунелі, оливкову олію та добре перемішайте.

Поставте на вогонь і варіть 5–7 хвилин від моменту закипання.