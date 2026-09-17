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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати кизиловий соус

Пряний соус із кизилу — це чудова альтернатива класичному ткемалі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
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Соус із кизилу

Соус із кизилу / © Credits

Цей соус має яскравий кисло-солодкий смак, пікантну гостроту та ідеально підходить до м’яса, птиці та риби.

Інгредієнти

кизил
500 г
вода
150 г
часник
5 зубчиків
гострий стручковий перець
1 шт.
цукор
2 ст. л.
хмелі-сунелі
1 ч. л.
оливкова олія
1 ст. л.
сіль
зелень (кінза, петрушка)

  1. Промийте кизил, викладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні 10–15 хвилин, доки ягоди не стануть м’якими.

  2. Злийте відвар в окрему ємність.

  3. Ягоди перекладіть у друшляк і розімніть ложкою або руками, щоб відокремити м’якоть.

  4. Часник очистьте і наріжте разом з гострим перцем на шматочки.

  5. Зелень промийте та подрібніть.

  6. Часник, зелень та гострий перець подрібніть у блендері й додайте до кизилового пюре, додайте цукор, сіль, хмелі-сунелі, оливкову олію та добре перемішайте.

  7. Поставте на вогонь і варіть 5–7 хвилин від моменту закипання.

  8. Перелийте у скляну посудину, накрийте кришкою і дайте настоятися в холодильнику 30 хвилин.

Поради:

  • Якщо соус вийшов занадто густим, розбавте його рештою відвару.

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