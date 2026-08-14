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Медовий чилі соус: рецепт ідеального доповнення до страв
Солодкий, пекучий та з легкою кислинкою — медовий соус чилі здатен перетворити навіть найпростіші страви на щось особливе.
Є соуси, які просто доповнюють страву, а є ті, які непомітно стають головними на столі. Медовий чилі — саме з таких. У ньому поєднується солодкість меду та цукру, гострота перцю, аромат часнику та приємна кислинка яблучного оцту.
Про рецепт такого соусу розповіли на сторінці Буде смачно разом. Його можна приготувати заздалегідь, розлити у баночки та діставати щоразу, коли хочеться додати їжі трохи характеру. А головний плюс, що гостроту та солодкість легко підлаштувати під себе.
Інгредієнти
- солодкий перець
- 500 г
- перець чилі
- 500 г
- цукор
- 500 г (або 250 г для менш солодкого смаку)
- мед
- 250 мл
- часник
- 60 г
- сіль
- 60 г
- яблучний оцет
- 300 мл
- кукурудзяний крохмаль
- 50 г
- вода
- 100 мл
Приготування
Спочатку солодкий перець потрібно очистити від насіння.
Чилі залишайте з насінням або без нього, залежно від того, наскільки гострий соус ви любите.
Підготовлені перець і часник подрібніть у м’ясорубці.
Отриману ароматну масу перекладіть у каструлю, додайте цукор і сіль та доведіть до кипіння.
Після цього зменште вогонь і варіть приблизно 10–15 хв, час від часу помішуйте.
Окремо розведіть кукурудзяний крохмаль у 100 мл води до однорідності, щоб не було грудочок.
Додайте до овочевої маси яблучний оцет і крохмальну суміш.
Тепер соус має повільно готуватися ще близько 10 хв.
Вогонь краще тримати мінімальним, а сам соус регулярно перемішувати, щоб він поступово загуснув і набув однорідної текстури.
Лише наприкінці настає черга головного інгредієнта — меду. Додайте його у каструлю та проваріть соус ще 1–2 хв на мінімальному вогні.
Готовий соус потрібно гарячим розлити у стерилізовані сухі баночки та щільно закрити.
Після охолодження зберігати в прохолодному місці.
Медовий соус чилі одночасно солодкий, гострий, ароматний та кислуватий, а домашнє приготування дозволяє легко регулювати баланс під власний смак.