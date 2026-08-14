Медовий чилі соус: рецепт ідеального доповнення до страв

Медовий чилі соу / © Credits

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Є соуси, які просто доповнюють страву, а є ті, які непомітно стають головними на столі. Медовий чилі — саме з таких. У ньому поєднується солодкість меду та цукру, гострота перцю, аромат часнику та приємна кислинка яблучного оцту.

Про рецепт такого соусу розповіли на сторінці Буде смачно разом. Його можна приготувати заздалегідь, розлити у баночки та діставати щоразу, коли хочеться додати їжі трохи характеру. А головний плюс, що гостроту та солодкість легко підлаштувати під себе.

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Медовий чилі соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти солодкий перець 500 г перець чилі 500 г цукор 500 г (або 250 г для менш солодкого смаку) мед 250 мл часник 60 г сіль 60 г яблучний оцет 300 мл кукурудзяний крохмаль 50 г вода 100 мл

Медовий чилі соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Спочатку солодкий перець потрібно очистити від насіння. Чилі залишайте з насінням або без нього, залежно від того, наскільки гострий соус ви любите. Підготовлені перець і часник подрібніть у м’ясорубці. Отриману ароматну масу перекладіть у каструлю, додайте цукор і сіль та доведіть до кипіння. Після цього зменште вогонь і варіть приблизно 10–15 хв, час від часу помішуйте. Окремо розведіть кукурудзяний крохмаль у 100 мл води до однорідності, щоб не було грудочок. Додайте до овочевої маси яблучний оцет і крохмальну суміш. Тепер соус має повільно готуватися ще близько 10 хв. Вогонь краще тримати мінімальним, а сам соус регулярно перемішувати, щоб він поступово загуснув і набув однорідної текстури. Лише наприкінці настає черга головного інгредієнта — меду. Додайте його у каструлю та проваріть соус ще 1–2 хв на мінімальному вогні. Готовий соус потрібно гарячим розлити у стерилізовані сухі баночки та щільно закрити. Після охолодження зберігати в прохолодному місці.

Медовий соус чилі одночасно солодкий, гострий, ароматний та кислуватий, а домашнє приготування дозволяє легко регулювати баланс під власний смак.

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