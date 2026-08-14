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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
2 хв

Медовий чилі соус: рецепт ідеального доповнення до страв

Солодкий, пекучий та з легкою кислинкою — медовий соус чилі здатен перетворити навіть найпростіші страви на щось особливе.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
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Медовий чилі соу

Медовий чилі соу / © Credits

Є соуси, які просто доповнюють страву, а є ті, які непомітно стають головними на столі. Медовий чилі — саме з таких. У ньому поєднується солодкість меду та цукру, гострота перцю, аромат часнику та приємна кислинка яблучного оцту.

Про рецепт такого соусу розповіли на сторінці Буде смачно разом. Його можна приготувати заздалегідь, розлити у баночки та діставати щоразу, коли хочеться додати їжі трохи характеру. А головний плюс, що гостроту та солодкість легко підлаштувати під себе.

Медовий чилі соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Медовий чилі соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти

солодкий перець
500 г
перець чилі
500 г
цукор
500 г (або 250 г для менш солодкого смаку)
мед
250 мл
часник
60 г
сіль
60 г
яблучний оцет
300 мл
кукурудзяний крохмаль
50 г
вода
100 мл
Медовий чилі соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Медовий чилі соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

  1. Спочатку солодкий перець потрібно очистити від насіння.

  2. Чилі залишайте з насінням або без нього, залежно від того, наскільки гострий соус ви любите.

  3. Підготовлені перець і часник подрібніть у м’ясорубці.

  4. Отриману ароматну масу перекладіть у каструлю, додайте цукор і сіль та доведіть до кипіння.

  5. Після цього зменште вогонь і варіть приблизно 10–15 хв, час від часу помішуйте.

  6. Окремо розведіть кукурудзяний крохмаль у 100 мл води до однорідності, щоб не було грудочок.

  7. Додайте до овочевої маси яблучний оцет і крохмальну суміш.

  8. Тепер соус має повільно готуватися ще близько 10 хв.

  9. Вогонь краще тримати мінімальним, а сам соус регулярно перемішувати, щоб він поступово загуснув і набув однорідної текстури.

  10. Лише наприкінці настає черга головного інгредієнта — меду. Додайте його у каструлю та проваріть соус ще 1–2 хв на мінімальному вогні.

  11. Готовий соус потрібно гарячим розлити у стерилізовані сухі баночки та щільно закрити.

  12. Після охолодження зберігати в прохолодному місці.

Медовий соус чилі одночасно солодкий, гострий, ароматний та кислуватий, а домашнє приготування дозволяє легко регулювати баланс під власний смак.

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