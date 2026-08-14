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Медовый соус чили: рецепт идеального дополнения к блюдам
Сладкий, жгучий и с легкой кислинкой — медовый соус чили способен превратить даже самые простые блюда в нечто особенное.
Есть соусы, которые просто дополняют блюдо, а есть такие, которые незаметно становятся главными на столе. Медовый чили — именно из таких. В нём сочетаются сладость мёда и сахара, острота перца, аромат чеснока и приятная кислинка яблочного уксуса.
О рецепте такого соуса рассказали на странице Буде смачно разом. Его можно приготовить заранее, разлить по баночкам и доставать каждый раз, когда хочется придать блюду немного изюминки. А главное преимущество в том, что остроту и сладость легко регулировать по своему вкусу.
Ингредиенты
- сладкий перец
- 500 г
- перец чили
- 500 г
- сахар
- 500 г (или 250 г для менее сладкого вкуса)
- мед
- 250 мл
- чеснок
- 60 г
- соль
- 60 г
- яблочный уксус
- 300 мл
- кукурузный крахмал
- 50 г
- вода
- 100 мл
Приготовление
Сначала сладкий перец нужно очистить от семян.
Чили оставляйте с семечками или без них, в зависимости от того, насколько острый соус вы любите.
Подготовленные перец и чеснок измельчите в мясорубке.
Полученную ароматную массу переложите в кастрюлю, добавьте сахар и соль и доведите до кипения.
После этого убавьте огонь и варите примерно 10–15 минут, время от времени помешивая.
Отдельно разведите кукурузный крахмал в 100 мл воды до однородной консистенции, чтобы не было комочков.
Добавьте в овощную массу яблочный уксус и крахмальную смесь.
Теперь соус должен медленно готовиться ещё около 10 мин.
Огонь лучше держать на минимальном уровне, а сам соус регулярно перемешивать, чтобы он постепенно загустел и приобрел однородную текстуру.
Только в конце наступает очередь главного ингредиента — меда. Добавьте его в кастрюлю и проварите соус ещё 1–2 мин на минимальном огне.
Готовый соус нужно в горячем виде разлить в стерилизованные сухие баночки и плотно закрыть.
После остывания хранить в прохладном месте.
Медовый соус чили одновременно сладкий, острый, ароматный и слегка кислый, а при домашнем приготовлении можно легко регулировать его вкус по своему усмотрению.