Медовый соус чили: рецепт идеального дополнения к блюдам

Медовый соус чили / © Credits

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Есть соусы, которые просто дополняют блюдо, а есть такие, которые незаметно становятся главными на столе. Медовый чили — именно из таких. В нём сочетаются сладость мёда и сахара, острота перца, аромат чеснока и приятная кислинка яблочного уксуса.

О рецепте такого соуса рассказали на странице Буде смачно разом. Его можно приготовить заранее, разлить по баночкам и доставать каждый раз, когда хочется придать блюду немного изюминки. А главное преимущество в том, что остроту и сладость легко регулировать по своему вкусу.

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Медовый соус чили tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты сладкий перец 500 г перец чили 500 г сахар 500 г (или 250 г для менее сладкого вкуса) мед 250 мл чеснок 60 г соль 60 г яблочный уксус 300 мл кукурузный крахмал 50 г вода 100 мл

Медовый соус чили tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Сначала сладкий перец нужно очистить от семян. Чили оставляйте с семечками или без них, в зависимости от того, насколько острый соус вы любите. Подготовленные перец и чеснок измельчите в мясорубке. Полученную ароматную массу переложите в кастрюлю, добавьте сахар и соль и доведите до кипения. После этого убавьте огонь и варите примерно 10–15 минут, время от времени помешивая. Отдельно разведите кукурузный крахмал в 100 мл воды до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Добавьте в овощную массу яблочный уксус и крахмальную смесь. Теперь соус должен медленно готовиться ещё около 10 мин. Огонь лучше держать на минимальном уровне, а сам соус регулярно перемешивать, чтобы он постепенно загустел и приобрел однородную текстуру. Только в конце наступает очередь главного ингредиента — меда. Добавьте его в кастрюлю и проварите соус ещё 1–2 мин на минимальном огне. Готовый соус нужно в горячем виде разлить в стерилизованные сухие баночки и плотно закрыть. После остывания хранить в прохладном месте.

Медовый соус чили одновременно сладкий, острый, ароматный и слегка кислый, а при домашнем приготовлении можно легко регулировать его вкус по своему усмотрению.

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