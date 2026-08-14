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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
323
Время на прочтение
2 мин

Медовый соус чили: рецепт идеального дополнения к блюдам

Сладкий, жгучий и с легкой кислинкой — медовый соус чили способен превратить даже самые простые блюда в нечто особенное.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
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Медовый соус чили

Медовый соус чили / © Credits

Есть соусы, которые просто дополняют блюдо, а есть такие, которые незаметно становятся главными на столе. Медовый чили — именно из таких. В нём сочетаются сладость мёда и сахара, острота перца, аромат чеснока и приятная кислинка яблочного уксуса.

О рецепте такого соуса рассказали на странице Буде смачно разом. Его можно приготовить заранее, разлить по баночкам и доставать каждый раз, когда хочется придать блюду немного изюминки. А главное преимущество в том, что остроту и сладость легко регулировать по своему вкусу.

Медовый соус чили tiktok.com/@bude_smachno_razom

Медовый соус чили tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

сладкий перец
500 г
перец чили
500 г
сахар
500 г (или 250 г для менее сладкого вкуса)
мед
250 мл
чеснок
60 г
соль
60 г
яблочный уксус
300 мл
кукурузный крахмал
50 г
вода
100 мл
Медовый соус чили tiktok.com/@bude_smachno_razom

Медовый соус чили tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. Сначала сладкий перец нужно очистить от семян.

  2. Чили оставляйте с семечками или без них, в зависимости от того, насколько острый соус вы любите.

  3. Подготовленные перец и чеснок измельчите в мясорубке.

  4. Полученную ароматную массу переложите в кастрюлю, добавьте сахар и соль и доведите до кипения.

  5. После этого убавьте огонь и варите примерно 10–15 минут, время от времени помешивая.

  6. Отдельно разведите кукурузный крахмал в 100 мл воды до однородной консистенции, чтобы не было комочков.

  7. Добавьте в овощную массу яблочный уксус и крахмальную смесь.

  8. Теперь соус должен медленно готовиться ещё около 10 мин.

  9. Огонь лучше держать на минимальном уровне, а сам соус регулярно перемешивать, чтобы он постепенно загустел и приобрел однородную текстуру.

  10. Только в конце наступает очередь главного ингредиента — меда. Добавьте его в кастрюлю и проварите соус ещё 1–2 мин на минимальном огне.

  11. Готовый соус нужно в горячем виде разлить в стерилизованные сухие баночки и плотно закрыть.

  12. После остывания хранить в прохладном месте.

Медовый соус чили одновременно сладкий, острый, ароматный и слегка кислый, а при домашнем приготовлении можно легко регулировать его вкус по своему усмотрению.

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