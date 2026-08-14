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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 15 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 15 августа?
Луна рассказывает
День, когда нас может преследовать недовольство самими собой, своими профессиональными достижениями и личной жизнью. Такое ощущение не будет иметь ничего общего с реальностью оно — не более чем влияние лунной энергетики.
Луна рекомендует
Непростую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом — как дома, так и на даче. День также хорош для того, чтобы проявить инициативу, –в субботний день она, скорее всего, коснется отношений с близким человеком: возможно, пора переводить их на новый уровень.
Луна предостерегает
Этот день, несмотря на выходной, необходимо отказаться от общения по телефону и в мессенджерах социальных сетей: ничего, кроме моральной усталости, это нам не принесет.
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