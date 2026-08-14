Как убрать запах в холодильнике: проверьте не только полки

Холодильник / © pexels.com

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Чтобы убрать запах в холодильнике, сначала нужно найти его источник, а не маскировать проблему поглотителем. Проверьте продукты и контейнеры, внутренние поверхности, уплотнитель дверцы и зону дренажа — именно в такой последовательности легче не упустить причину.

ТСН.ua делиться советами, как это сделать.

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Продукты, контейнеры, полки и ящики — первая проверка

Начните с продуктов. Проверьте срок хранения, упаковки, ящики и контейнеры. Пролитая жидкость или небольшой кусок пищи, попавший под контейнер, могут пахнуть даже после поверхностной уборки.

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Испорченные продукты уберите, а контейнеры вымойте отдельно. Съемные полки и ящики очистите теплой водой с мягким средством, затем смойте остатки и вытрите поверхности. Рекомендации производителя конкретной модели имеют приоритет, особенно если речь идет о материале полей или способе их снятия.

Не ограничивайтесь местом, где запах чувствуется сильнее всего. Проверьте стыки, нижнюю часть полок и пространство под ящиками — там могут оставаться незаметные капли и крошки.

Уплотнитель дверцы: как очистить без агрессивной тренировки

В складках резинового уплотнителя скапливаются крошки, жир и влага. Поэтому дверца может прилегать хуже, а запах — возвращаться после мытья полок.

Протрите уплотнитель мягкой тканью или губкой с теплой мыльной водой. Осторожно разверните складки, не растягивая резину, а затем протрите их досуха. Не терите материал жесткой щеткой и не используйте агрессивные средства.

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Если на уплотнителе заметны трещины, деформация или он не прилегает к корпусу, самого мытья может быть мало. В этом случае обратитесь к сервису.

Дренаж и вода под ящиками

Если под овощными ящиками собирается вода или запах не исчезает после очистки внутренних поверхностей, проверьте дренажное отверстие. Его конструкция и доступ к ней зависит от модели холодильника.

Для некоторых моделей производитель допускает мягкую щетку, но не следует проталкивать отверстие жестким проводом, ножом или другим острым предметом. Не разбирайте устройство самостоятельно.

Если вода снова накапливается, запах быстро возвращается или холодильник имеет другие технические симптомы, прекратите эксперименты и обратитесь в сервис.

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Что сделать после мытья, чтобы запах не вернулся

После очистки оставьте дверцу открытой, чтобы поверхности полностью высохли. Избыток воды уберите сухой тканью, особенно из уплотнительных складок и стыков.

Перед возвратом продуктов проверьте, не осталось ли влаги, крохи или запаха в контейнерах. Затем храните пищу в закрытой посуде, быстро убирайте пролитые жидкости и регулярно оглядывайте продукты.

Поглотитель запаха может быть только дополнительным средством, но не заменяет очищение. Если источник не найден, запах появляется снова или есть признаки неисправности, ориентируйтесь на инструкцию конкретной модели и обратитесь в сервис.

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